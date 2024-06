El CN Sabadell de tennis taula fitxa Miikka O’Connor

El palista finès Miikka O’Connor vestirà la samarreta del CN Sabadell de tennis taula la temporada 24/25. El jugador, de 28 anys, formarà part de l’equip de Divisió d’Honor masculina del club sabadellenc el nou curs. Miikka, que viu actualment a Catalunya, s’ha mostrat molt predisposat i amb ganes de formar part del projecte segons afirma el Club Natació. El finès va jugar a Alemanya la temporada passada.

O’Connor és popularment conegut per ser un Pongfinity. Els Pongfinity són tres malabaristes de la pala i la pilota que fan trucs, jocs, fins i tot amb altres esports de raqueta o objectes que no siguin de tennis de taula. En total, la iniciativa compta amb més de vuit milions de seguidors a xarxes socials. A Youtube tenen 4’45 milions de subscriptors, a Tiktok gairebé 2 milions, a Instagram 795 mil i a Facebook 1 milió. Un èxit de masses que aterra al CN Sabadell per tornar a buscar l’ascens a la màxima categoria del tennis taula nacional.