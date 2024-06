Golejada d’escàndol del Sabadell Nord a la represa del derbi davant el Can Rull

El Sabadell Nord es va divertir a costa del Can Rull RT (8-1) en un derbi que es va començar a jugar fa més de dues setmanes. L’enfrontament va ser suspès després d’una agressió del canrullenc, Carlos Raya, a l’àrbitre que l’havia expulsat a la mitja hora de partit. El succés li va comportar a Raya una sanció de 16 partits.

Amb superioritat numèrica per als de Ca n’Oriac, el duel es va reprendre aquest dimarts amb el 2-0 que hi havia en aquell moment al marcador. I els de Cristian Barea van aprofitar cada ocasió per fer més gran la ferida. En els quinze minuts restants abans del descans, van fer fins a quatre gols més per a certificar una golejada que va veure frenat el ritme al segon temps.

Fins i tot va poder maquillar el marcador el Can Rull amb el ‘gol de l’honor’ i deixant el definitiu i escandalós 8-1. Aquest cap de setmana, es disputa la darrera jornada de competició sense res en joc per als sabadellencs. El Sabadell Nord, amb tres victòries consecutives, ja va tancar la permanència el passat cap de setmana mentre que Tibidabo TR i Can Rull viuran un últim derbi però tenen assegurats el cinquè lloc i la salvació, respectivament.