Vols tenir un hort per a l’autoconsum a Sabadell?

L’Ajuntament de Sabadell obre el termini per sol·licitar una llicència d’adjudicació dels horts municipals de l’Horta d’en Romau, a l’entorn del barri de Torre-romeu i destinats a l’autoconsum familiar. Es tracta d’11 parcel·les d’entre 80-90 m2, que s’adjudiquen per un termini de quatre anys i que disposen d’aigua per regar. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 6 de juny al 5 de juliol d’enguany.

La convocatòria s’adreça a persones a títol individual, majors d’edat i empadronades a Sabadell que no disposin de cap altra parcel·la d’horta. Només s’accepta una sol·licitud per unitat familiar, entenent que en formen part persones que conviuen en un mateix domicili. El sistema d’atorgament funciona per sorteig entre les persones interessades o sol·licitants.

Està previst que en els propers mesos s’obri també la convocatòria destinada a les entitats i associacions interessades a desenvolupar un projecte d’horta social, de caire terapèutic, pedagògic o ambiental.

L’horta municipal d’en Romau és un terreny situat al peu del barri de Torre-romeu, al marge esquerre del riu Ripoll, amb una part d’horta privada i una de municipal. S’hi accedeix des de la ronda Ebre i la carretera BV-2432. Disposa d’un umbracle on s’hi instal·larà una taula i bancs i compta amb un sistema de reg que porta aigua al peu de cada parcel·la per tal que cada hortolà munti els tubs necessaris per regar els seus cultius.