[Editorial del 6 de juny de 2024]

La llista de deures del nou Govern de la Generalitat no s’acaba. Algunes accions pendents s’han començat a tramitar, com són els projectes de construcció dels tres instituts pendents i la reforma i ampliació dels jutjats, entre d’altres. El parc de Bombers actual està obsolet i ha quedat petit per a les necessitats dels professionals del cos de salvament i emergències. Després de molts anys sense novetats, l’any 2022 els governs català i sabadellenc van segellar un acord per cedir part d’un terreny a Gràcia per instal·lar-hi un nou parc, sis vegades més gran i molt ben comunicat. Un pas de gegant que hem d’atribuir a l’alcaldessa, Marta Farrés, i al conseller d’Interior –ara en funcions– Joan Ignasi Elena, que es van saber entendre tot i les diferències polítiques entre ambdós, i al cap de Bombers, que ara es retira, Martí Sanabria.

Dos anys després, l’Ajuntament ha avançat en la tramitació prèvia, amb la modificació urbanística necessària. Encara falta un llarg camí: s’ha de cedir el terreny a la Generalitat i que després encarregui el projecte, el liciti, l’adjudiqui i hi faci les obres. Quan Sabadell tingui el nou parc, la ciutat passarà a ser subseu territorial i tindrà un dels equipaments més ben dotats del país a trama urbana, i farà justícia a la feina transcendental que fan els bombers per a la ciutat, vuit municipis més del voltant, i per al conjunt del país. Per això aquesta inversió ha d’estar a l’altura dels Bombers, a la primera línia.