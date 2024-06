Segurament, molts veïns la coneixen per ser una de les treballadores de la Farmàcia Zamenhof de Sabadell. Des de fa un temps, però, la Mari Pérez s’ha convertit en una figura global, malgrat que continua reivindicant les seves arrels castellarenques. La seva popularitat va arribar de casualitat, poc després de la pandèmia. Un vídeo publicat a TikTok va desencadenar-ho tot, fins a convertir-la en una de les concursants d’un dels programes de moda a la televisió catalana.

“Durant el confinament, que va ser molt dur, la família em va començar a passar vídeos de TikTok i jo ni tan sols tenia l’aplicació descarregada. Un dia vam anar a sopar fora amb la meva parella i va sonar la meva cançó preferida dels anys noranta, Guitar Spell, de DJ Sylvan. Va ser molt cutre, perquè no sabia ni com descarregar la música”, diu sobre els precaris inicis. Allà va començar a desmentir un dels prejudicis que tenia sobre la plataforma dels vídeos curts. “Ens pensem que TikTok és només per a gent jove, i jo ja en tinc 46!”, exclama.

Veient la incipient repercussió generada amb aquelles cançons de joventut, va començar a penjar més vídeos amb música de l’època. Fins que un unboxing -per als neòfits, obrir el paquet d’una comanda que arriba a casa- va fer eclosionar la seva presència a les pantalles d’arreu d’Espanya. “Vaig doblar els seguidors, de 150.000 a 300.000“, rememora. A partir de llavors, va començar a exposar el seu dia a dia a les xarxes, amb nous curiosos d’arreu del món que arribaven cada dia.

Avui té més de mig milió de seguidors a TikTok. També penja continguts a Instagram, que havia explorat inicialment responent a un instint protector. “Al principi, era per espiar la meva filla”, confessa rient. A internet vol mostrar la imatge de com és realment. Desvergonyida i alegre. “Sempre dic que no soc influencer. Soc influmierder. La meva vida és una merda. Faig com tothom: rentadores, cuinar, vaig al gimnàs…”, ironitza sobre el contingut de les publicacions. “Jo exposo el meu dia a dia”, sintetitza.

Mostrar aquesta natural quotidianitat, diu, no és senzill. “També és sacrificat, però tinc sort que el meu entorn em dona molta llibertat i m’ho puc compaginar bé”, narra agraïda. Ella havia començat a treballar en un despatx d’arquitectes. Ara, cada dia comparteix algun moment vital amb els seus seguidors, compaginant-ho amb la seva tasca a la farmàcia. “Espero que continuï igual. Haig de tocar de peus a terra. A les xarxes, avui agrades i demà ja no”, admet, qüestionada sobre la fama que ha adquirit. Quan deixi d’agradar, té clara la resposta. “Continuo venint a la farmàcia i m’encanta. Fins i tot em fa ràbia perquè alguns dies he de treballar des de casa”, repassa sobre el seu món més ‘terrenal’. Allà, assessora sobre cosmètica, feina que l’ocupa des de fa 15 anys.

L’última aventura ha estat tastar el món de la pagesia. El programa El Tros, a 3Cat, la va convidar a participar en el reality. “Em van escriure per presentar-se als càstings”, repassa. “Si no l’has vist, no et faré espòiler. Però t’ho recomano molt, és molt divertit”, emfatitza. Emocionada, explica que després del rodatge ha mantingut l’amistat amb molts dels companys de viatge. En els últims mesos, les ofertes han arribat d’altres formats televisius, tot i que les opcions estan guardades a la nevera. De moment, té clara la recepta: “jo soc així. Soc això que veus i el que ensenyo a la pantalla”, tanca.