La piscina coberta de Castellar tancarà per obres

Obres en una de les instal·lacions més concorregudes de Castellar. Durant aquest estiu, l’Ajuntament de Castellar durà a terme el canvi de coberta de la piscina interior, que afectarà també dues sales més. L’equipament quedarà tancat el pròxim 23 de juny, dos dies abans de l’obertura de la piscina d’estiu, que funcionarà amb normalitat.

Segons ha apuntat Sigesport, empresa que gestiona l’espai, a aquests treballs s’afegirà el canvi del sistema de climatització de la piscina. Tot plegat, s’iniciarà coincidint amb el tret de sortida a la piscina exterior, el pròxim 25 de juny, que passarà a acollir algunes activitats programades. Es tracta, apunten en un comunicat, d’una actuació “inajornable per motius de seguretat donat el progressiu deteriorament de la coberta”.

La companyia remarca que s’oferiran un seguit de mesures per pal·liar els efectes dels treballs en els usuaris. Una de les més importants és que els socis que vulguin podran anar a la piscina de PAS de Polinyà (inclòs en la quota anual) a partir del mateix 25 de juny; a banda, es traslladaran determinades activitats a la piscina exterior -l’horari es facilitarà als socis en les pròximes setmanes-; i algunes classes es reubicaran en altres sales de la instal·lació. A més, l’accés a la piscina d’estiu es farà per la zona termal.

Segons expliquen en la carta enviada als socis, la complexitat de l’obra no permet fixar un calendari ni establir una data per a la finalització. Per a aquells usuaris que no vulguin continuar pagant sense el servei de piscina interior, l’empresa ofereix la possibilitat de tramitar una baixa temporal durant el període de tancament. Això sí, s’haurà de sol·licitar abans del 21 de juny o abans del 20 d’agost i demanar l’alta dins dels set dies posteriors a la data de reobertura de la piscina interior, evitant pagar matrícula.