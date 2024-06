La Policia Municipal de Sabadell ha celebrat el seu acte institucional anual aquest dijous al vespre a l’auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Com ja és tradició, l’esdeveniment ha servit per reconèixer accions destacades d’agents i també per a dintingir policies amb molts anys de servei.

L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha reconegut el paper dels agents, i també el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Adrián Hernández, i l’inspector Daniel Corral. També hi han assistit altres representants de la Policia Municipal, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, entre altres, i també regidors del govern i de l’oposició.

S’han distingit diversos agents per deu actuacions meritòries en el marc de l’acte, així com a les divisions de planificació, la unitat de vehicles i als serveis informàtics i a la recepció de Policia.

També s’ha atorgat una medalla per la seva trajectòria professional a Enric Cervelló, excap de l’ABP de Mossos d’Esquadra de Sabadell, a Manuel Rodríguez Jiménez, cap superior del Cos Nacional de Policia de Catalunya pel 200 aniversari del cos policial, i també a dos metges del SEM que s’han jubilat: Eduard Clarella i Jaume Motos. El fiscal Ignacio Abinzano també ha estat distingit.

Fotografies: Juanma Peláez