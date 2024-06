“No volem que la història dels Watts caigui mai en l’oblit”

Els Watts reviuran. I això que no estan morts, perquè si fos així hi hauria algú que seria propietari dels seus ossos. Sí. L’any 1966 van anunciar públicament que es venien els seus esquelets per comprar instruments, en una surrealista acció de màrqueting. No només els va servir per tenir guitarres noves, també van aparèixer a portades de revistes musicals com la Fans.

El grup de la Creu de Barberà reviurà metafòricament en un homenatge pels 60 anys de la seva fundació dissabta al Teatre Principal aquest dissabte, a càrrec del grup tribut Los Watts 6.0. Està format per Raúl Maldonado (veu principal), David Felguera (guitarra i cors), Xavi Felguera (guitarra, teclats i cors), Toni López (Bateria) i Franc Guardia (guitarra i cors), fill de l’Ángel, un dels fundadors i baixista de la banda. Els altres membres originals van ser Antonio García Romera, Joaquín Catalán, Juan Navarro Montoya i Buenaventura Fabregó.

“Sempre he tingut present la seva història, que ha tingut un punt èpic. Van tocar la tecla adequada, van tocar tot un estiu al club Al Rojo Vivo, de Mallorca, i van vendre més de 20.000 còpies de discos. Volem transmetre la seva història, que mai caigui en l’oblit”, comenta Franc Guardia, que admet que el concert té un gran component emocional.

El concert es dividirà en dues parts. En una primera, el grup tribut tocarà els 12 temes que els Watts van gravar amb el segell discogràfic internacional Phillips. Després, en la segona part, tocaran temes dels anys 60 que solien interpretar en els seus directes, de grups com Los Bravos, The Kinks i Los Kifers. Durant l’homenatge s’entrellaçaran arxius audiovisuals del documental que el cineasta Nando Caballero està gravant sobre el grup original. Pujarà a l’escenari Santi Carulla, del grup Los Mustangs.