Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem la setmana amb la ressaca electoral dels comicis d’aquest diumenge. Què ha passat en les últimes hores a Sabadell?

El PSC ha guanyat les eleccions europees a Sabadell, com al Vallès i en el conjunt de Catalunya. Els socialistes han obtingut el 34,1% dels vots, per sobre dels resultats de fa quatre anys (27,4%). La participació cau sota mínims: només quatre de cada deu sabadellencs ha acudit a les urnes (43,8%), vuit punts per sota de fa cinc anys.

Reoberta la C-58 a Ripollet en sentit sud després d’un aparatós accident que va deixar un cotxe penjant d’un pont i va obligar a tallar la circulació durant gran part de la tarda. Únicament es va obrir un carril en sentit sud i les reparacions van provocar uns 2 quilòmetres de cua des de Badia del Vallès.

Una màquina mai prendrà una decisió a l’hospital. El professional sanitari sempre tindrà l’última paraula. “Ha de quedar clar que la IA mai substituirà el doctor, però el doctor que no controli la IA serà substituït”, assevera el doctor José Ibeas. És el cap del grup de recerca en nefrologia clínica, intervencionista i computacional de l‘Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí (I3PT).

David Català es convertirà, oficialment, en el nou tècnic del Centre d’Esports a les pròximes hores. Ha estat l’escollit pel director esportiu, Lucas Viale, per afrontar el repte del retorn a Primera Federació. De fet, serà la seva primera experiència en una banqueta a Espanya perquè fins ara la seva trajectòria com a entrenador ha estat a l’estranger: AEK Larnaka i Apollon Limassol (Xipre) i NK Istra 1961 (Croàcia).

Tenen a la venda prop de 400.000 segells. I amb els anys n’han catalogat quasi un milió, que en algun moment potser han passant per la botiga abans d’arribar a mans d’un col·leccionista. La botiga Phildom, al carrer de Jesús, al Centre, lluita des de fa més de 50 anys per dinamitzar el món de la filatèlia i la numismàtica. “Pensa, que el col·leccionisme de segells havia estat el hobby més estès a tot el món”, recorda Jordi Domingo, responsable de la botiga, juntament amb el seu germà.