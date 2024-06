Edició de rècord de l’Outlet de Cipo: més de 23.000 euros i 3.600 clients

Rècord històric de recaptació de l’Outlet de Cipo, celebrada del 31 de maig al 2 de juny. L’entitat ha aconseguit arribar als 23.105 euros, una xifra que supera la més alta assolida fins ara en un 21,6%. La recaptació s’ha incrementat en un 40%, respecte a l’any anterior (16.500 euros).

“Ha estat un èxit rotund i ens sentim molt agraïts, la gent s’ha bolcat amb el projecte”, comenta el president de Cipo, Joan Madaula. Com a novetat en aquesta edició, s’ha produït un canvi d’ubicació a l’edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on s’han rebut més visitants, més de 3.600. “Volem que l’Outlet de CIPO sigui l’Outlet de la ciutat, amb un valor social afegit”, exposa Jordi Garcia, gerent de CIPO. També s’ha ampliat el nombre de marques, proveïdors i botigues col·laboradores fins a les 28 i posar, amb més de 5.900 peces de roba i complements. Se n’ha venut el 48%, cinc punts percentuals per sobre de l’edició anterior.

També s’han ofert serveis complementaris, com ara un corner de begudes i tastets de la botiga gastronòmica La Galana i l’acompanyament musical del DJ Alejandro Pacho.

En aquesta edició, l’equip de voluntariat ha superat la seixantena de persones. També s’han buscat noves col·laboracions amb l’adhesió de Sabadell Comerç Centre, amb la participació d’algunes botigues, o l’estada en pràctiques de dues estudiants d’Estilisme d’indumentària de l’Escola Illa.

La recaptació es destinarà al projecte comunitari d’arts escèniques que porta a terme el Centre Ocupacional, CIPO 4651, per a millorar el benestar emocional de les persones ateses a través de l’expressió artística. El 12 i 13 de juliol, es podrà veure a L’Estruch l’obra Al meu aire! fruit d’aquest projecte, la qual combina circ, teatre i dansa.