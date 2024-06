El riu Ripoll ha d’experimentar en els pròxims mesos millores en l’entorn per reforçar el seu valor natural, industrial, cultural i patrimonial, fent-lo més atractiu per a la ciutadania de la comarca. Així, el projecte ‘El riu, teixint fils de vida’ ja està en marxa, amb tres eixos d’acció: l’adequació de camins, la instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques i la creació d’una visita virtual als elements industrials patrimonials.

El conjunt d’actuacions afecten directament uns 40 quilòmetres de camins que discorren per sis municipis del Vallès Occidental: Sabadell, Castellar, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà i Sant Llorenç Savall. Però, indirectament, a través de les connexions d’aquest camí fluvial amb la xarxa de camins comarcal, permet crear sinergies amb la totalitat de municipis de la comarca que disposen de recursos patrimonials de turisme industrial.

Connexió Ripoll-Besòs

En l’àmbit del patrimoni natural, el projecte inclou l’adequació del camí del riu Ripoll per als usos senderista i ciclista, creant una infraestructura verda que ha de permetre la connexió dels dos grans espais naturals de la comarca: el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de Collserola. Alhora, preveu impulsar la connexió de la comarca amb la ciutat de Barcelona a través de la unió de la conca del Ripoll amb la del Besòs al municipi de Montcada i Reixac.

La proposta comarcal permetrà visitar sis elements patrimonials del Ripoll a través d’una aplicació informàtica: el Molí d’en Mornau, a Sabadell; el Molí de l’Agell, a Sant Llorenç Savall; la Torre del Pont, a Castellar del Vallès; el Molí Vermell, a Barberà del Vallès; el Molí d’en Rata, a Ripollet; i la Casa de les Aigües, a Montcada i Reixac.

Un milió i mig d’euros

El Consell Comarcal del Vallès Occidental compta amb un milió i mig d’euros provinents dels fons Next Generation per a portar a terme el projecte. Conceptes com el d’eficiència energètica o sostenibilitat exerceixen de motors del procés iniciat fa uns dies.

Actualment, el voral del riu Ripoll és pedalable des del nucli urbà de Castellar del Vallès fins a la connexió amb el camí fluvial del Besòs en un 99% de la seva longitud. Des de Castellar fins a Sant Llorenç Savall hi ha trams que són només per a ús senderista. La major part del camí es troba en bon estat, però existeixen trams en què és necessari fer treballs de millora del ferm, rehabilitació de passos i, a més, l’accés amb bicicleta és variable. Per això, les intervencions en aquest espai ja han començat.