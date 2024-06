El Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms fa història amb el primer podi en un Estatal sènior

El Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms ha fet història a Madrid. Per primera vegada ha pujat a un podi del Campionat d’Espanya en categoria sènior, aconseguint la medalla de bronze en categoria d’equips en la modalitat de floret masculí.

Va ser una medalla gairebé èpica, després d’una semifinal molt renyida davant el Club Atlántico Corunya. El conjunt sabadellenc, format per Erik Fernández Hernández, Arnau Gumà Leal, Hèctor Romero Ortin i Alex Uría Farrés, van imposar-se per un ajustat marge de 45-44. Va ser necessària una gran remuntada perquè a l’últim relleu d’assalts del partit els sabadellencs anaven perdent per 30 a 17.

L’Hèctor, guanyant per 6-2, va donar esperances i l’Arnau Guma va capgirar definitivament el duel amb un 16 a 8, donant pas al definitiu assalt del partit amb l’Erik de protagonista, convertint un 42-44 advers en el favorable 45 a 44 que significava la tercera posició i la medalla de bronze, molt celebrada per tota l’expedició.

El club sabadellenc que dirigeix l’Elvira Lupascu va assolir dues medalles més als Campionats d’Espanya d’aquest 2024: plata per l’Arnau Gumà Leal en la categoria U23 i bronze per a l’Arnau Gásquez Figueras en la categoria infantil.

Els esportistes del Club Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms, a més, també van sumar un total de 19 medalles als Campionats de Catalunya, amb 5 ors, 5 plates i 9 bronzes. Un gran balanç.

Les medalles

Sub 20 masculí:

Or: Héctor Romero Plata: Alex Uría Bronze: Marc Seriola

Sub 20 masc. per equips:

Or, equip 1: Uría, Romero, Gásquez

Bronze:, equip 2: Marc Seriola, Fabrice Gorin, Daniel Boira

Sub 17 masc.:

Plata: Alex Uría Bronze: Fabrice Gorin

Sub 17 masc. per equips:

Plata: Uría, A. Gásquez, Gorin, Rey

Bronze: Fernández, L. Gásquez, Lindez, Mazzoleni

Sub 15:

Bronze femení: Emma Uría Bronze masculí: Arnau Gásquez

Sub 15 per equips:

Bronze: A. Gásquez, Nil Fernández, Xavi Lindez, Teo Ballada

Sub 13 fem.:

Or: Emma Uría

Sub 13 masc.:

Or: Xavi Lindez Plata: Teo Ballada

Bronze x 2: Lluc Gásquez i Unai Gibbons

Sub 13 per equips mixt:

Or: Xavi Lindez, Emma Uría, Unai Gibbons, Biel Pautas Plata: T. Ballada, L. Gásquez, U. Gibbons, F. Mazzoleni.