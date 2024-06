El saló del Teatre Principal va acollir aquest dimarts la clausura de l’edició d’enguany d’Arquitectura en Públic, organitzada per la delegació de Sabadell del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). El comissari de l’edició, Francesc Camps, es va mostrar satisfet dels resultats i va confirmar que “tenim la impressió que això pot seguir”. S’espera, doncs, que hi hagi més edicions d’aquest projecte que ja s’havia iniciat anys enrere, però aleshores no va tenir continuïtat.

Una quinzena d’arquitectes han participat entre el 21 de maig i l’11 de juny en quatre sessions diferents que constaven de tres ponències cadascuna. La meitat s’han dut a terme al vestíbul de la Faràndula i l’altra, al saló del primer pis del Principal. S’hi ha parlat d’una àmplia varietat de temes relacionats amb l’arquitectura com la relació que té amb els escenaris; participació ciutadana; l’espai; emergències; cinemes; poder; sostenibilitat; planejament; ensenyament; llum i habitatge social.

Francesc Camps remarca que s’hagi dut a terme aquesta proposta per la “càrrega cultural que tenia i segueix tenint Sabadell, i que mai s’hagi parat a pensar en l’arquitectura com a expressió cultural, em sembla increïble”. L’arquitecte sabadellenc subratlla que la voluntat no és fer un congrés tancat als professionals del sector, sinó “connectar amb el públic” i establir una relació més fluïda amb la ciutadania. En aquest sentit, Camps es mostra conscient que “sabem que s’ha de trencar el gel, que és nou, i tenim la impressió que això pot seguir. Necessita temps per anar calant”.

Arquitectura en Públic forma part de les activitats que ha programat el COAC per aquest any amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana que ostenta Sabadell. Per la Festa Major de Sabadell està previst que el col·legi dediqui un dia a l’arquitectura, per apropar-la a la ciutadania; s’estan fent tallers en algunes escoles i el mes d’octubre es preveu organitzar visites i conferències per donar a conèixer arquitectura singular de la ciutat.