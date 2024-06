La FAVS i el PP reaccionen contra la nova taxa de residus de Sabadell

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) presentarà una moció al pròxim ple municipal per a demanar explicacions a l’Ajuntament de Sabadell per la nova taxa de tractament de residus. La FAVS exigeix que el ple expliqui per què s’ha imposat aquesta taxa, per què s’ha delegat l’aplicació al Consell Comarcal i com repercutirà aquest increment en la neteja. “Entenem la indignació dels veïns, que és la nostra”, exposa Manuel Navas, president de la FAVS. D’altra banda, també demanen saber què es farà amb els diners que l’Ajuntament abans destinava a subvencionar la taxa de reciclatge.

En aquest sentit, la FAVS reclama mesures per a millorar la neteja de Sabadell i fa una crida als veïns a no deixar de reciclar per qüestions ambientals i econòmiques. “A menys reciclatge, més pagarem”, exposa.