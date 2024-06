Encara queda una mica més de mig any perquè se celebri, però organitzar la Cavalcada de Reis demana temps i, als despatxos de l’Ajuntament de Sabadell, ja s’hi està treballant. Aquesta setmana, la Junta de Govern Local ha aprovat destinar uns 200.000 euros per renovar una part de la cavalcada, la qual cosa complementarà les novetats que ja es van introduir aquest any. Fonts municipals no avancen detalls d’aquestes novetats, ja que es vol preservar la sorpresa fins que arribin les dates nadalenques.

És habitual que mesos abans de la data es comencin a tramitar els contractes per fer possibles actes com la cavalcada, que inclouen qüestions de so i il·luminació, vestuari i logística i seguretat, per exemple.

La cavalcada de 2024 va tenir una carrossa nova, el 45% del vestuari de les comparses es va renovar i es van incorporar músiques i elements visuals. Diferents aspectes que van incrementar el cost de l’activitat un 8,5% i el pressupost va ser de 207.722 euros. De totes maneres, no tots els veïns van poder veure tota la cavalcada, ja que es va veure alterada per una intensa pluja que va provocar que els Reis d’Orient s’agrupessin en una carrossa coberta i les comparses es van haver de desviar i marxar a Fira Sabadell.

El 2024, la cavalcada es va fer de sud a nord; per tant, si no hi ha cap canvi, el 2025 el recorregut es preveu que es faci al revés i vagi des del carrer de les Palmeres, a Can Deu, fins a la ronda de Pau Vila, a la Creu de Barberà.