Dennis González denuncia comentaris homòfobs després de proclamar-se campió d’Europa

El nedador artístic Dennis González ha denunciat al seu compte de Tik Tok un conjunt de comentaris homòfobs rebuts després de proclamar-se campió d’Europa a Belgrad. El rubinenc enumera els missatges que diversos usuaris han deixat a la publicació de Teledeporte on es veu la seva actuació que li va valer l’or al solo tècnic. Entre els comentaris destaquen els de caràcter clarament homòfob en una disciplina on cada vegada més els homes tenen una major participació, però que tradicionalment s’associa a les dones.

Una de les grans precursores i impulsores de la participació dels homes en la natació artística és Emma Garcia. La sabadellenca va ser una de les primeres nedadores a formar part d’un duet mixt i, de fet, és l’actual parella de Dennis González al duet mixt lliure, que també va obtenir l’or a l’Europeu aquest dimecres. En el vídeo, González denuncia els comentaris amb afirmacions com “no sé si estem al segle XXI o al X” i mostra l’esforç i dedicació que suposa ser campió d’Europa en una disciplina tan sacrificada com l’artística.

El nedador rubinenc, no obstant això, afirma que “no m’afecten aquests comentaris” i recomana “no donar bola a aquest tipus de gent, que només busca atenció”. Això sí, González admet que “he de donar veu” i que tot i que “a mi no m’importen aquests comentaris, el dia que desanimin a algú a practicar l’artística, sí que m’importaran i no em quedaré callat davant aquestes actituds”.