Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa de Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Només cal passejar per qualsevol barri de Sabadell per constatar que cada vegada és més difícil trobar establiments de petits artesans i, en definitiva, persones que ofereixin un producte o servei des de la seva petita empresa, sovint amb un únic treballador i allunyades de les xarxes socials i internet. Entre alguns d’ells, coincideixen que són oficis que demanen treballar moltes hores, inclosos caps de setmana; i que, en general, hi ha poc coneixement i poc sacrifici entre els joves.

Sabadell rebrà fons de la Unió Europea per construir 156 pisos de lloguer social. Vimusa ha aconseguit 5,7 milions d’euros per construir dues promocions d’habitatge a Can Gambús, després de quedar fora en la primera convocatòria de l’Agència Catalana de l’Habitatge. “Són uns diners molt necessaris per respondre a la crisi residencial que estem vivint”, exposa el tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés.

Una convocatòria a manifestar-se, una recollida de signatures i altres queixes ciutadanes a través de canals com les xarxes socials són algunes de les accions que en els últims dies s’han promogut contra la nova taxa de residus a Sabadell. Els contribuents hauran de pagar ara un nou tribut comarcal pel tractament dels residus que, sumat al cost de la recollida, ha multiplicat la despesa per a les famílies.

Els concessionaris de Sabadell lideren les matriculacions de la comarca, en aquests primers cinc mesos d’aquest 2024. Segons dades de la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (Fecavem), a la ciutat s’han matriculat 2.123 unitats, un 8,43% respecte dels mesos de gener a maig del 2023. Una xifra pràcticament un punt per sobre a les matriculacions en els concessionaris terrassencs (7,55%).

Bateja el barri sencer i també la plaça on està ubicada. La Creu de Barberà deu el seu nom a una creu de pedra històrica que inicialment marcava la separació entre Sabadell i Barberà del Vallès, abans que l’any 1959 aquest nucli urbà s’agregués a Sabadell, configurant aquest barri del sud. La creu és considerada una obra historicista de Sabadell i protegida com a bé cultural d’interès local.