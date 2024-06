FOTOS | Més d’un miler de persones es manifesten contra la nova taxa de residus: “Això és abusiu”

Sota lemes com ara manos arriba, esto es un atraco i “Marta Farrés, dimissió”, més d’un miler de persones s’han aplegat aquesta tarda a les portes de l’Ajuntament de Sabadell contra la nova taxa de tractament de residus. De fet, uns 12.000 sabadellencs ja han signat la campanya llançada a Change.org per a eliminar aquest nou impost, que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El nou tribut arriba per l’entrada en vigor d’una llei que obliga els municipis a imposar tot el cost de les escombraries als veïns i als comerços. Abans, els contribuents pagaven la taxa municipal, mentre que aquest nou tribut l’assumien els ajuntaments. Ara, tot ho haurà d’aportar el contribuent i, com menys es recicla a la ciutat, més creix l’import de la taxa comarcal.

Entre els manifestants, es troba la Cristina Perez, que sosté que ara ha d’assumir una càrrega molt més elevada que l’any anterior. “No és normal ni just que l’increment sigui tan desmesurat”, exposa. “Aquesta mesura és injusta, suposa un increment molt bèstia, no hi ha dret”, lamenten els impulsors de la iniciativa. O la Maria Soledad, que lamenta que no s’hagi informat prèviament: “Ens hem assabentat en el moment que ens han enviat la carta”, exposa.

També alguns comerciants presents a la manifestació lamenten que el sector econòmic està “castigat”. “Nosaltres reciclem, estem molt conscienciats, i el 2017 ja ens van apujar els impostos un 30% només al sector comercial i econòmic de Sabadell”, apunta Paco Lopez, propietari d’un restaurant de Ca n’Oriac.

També hi ha qui s’ha mostrat preocupat per l’impacte sobre el reciclatge. “Hi ha gent que diu que ja no reciclarà. I això no beneficia ningú”, exposa en Marc Marrugat. Entre les pancartes, alguns manifestants advertien que si han de pagar, no reciclaran.

https://x.com/diaridesabadell/status/1801311547450372405?s=46&t=Sbq3sC75p_HCMA6pomXAxQ

De fet, sí que ens podem estalviar uns diners per reciclar: fer ús dels punts blaus permet obtenir rebaixes en la taxa de residus municipal, entre un 10% i un 20% de descompte.

FOTOS | VÍCTOR CASTILLO