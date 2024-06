Frenen increments del 10.000% en la taxa de guals a Polinyà

Durant els darrers mesos, el sector empresarial de Polinyà ha alçat la veu per expressar el seu malestar per la modificació de l’Ordenança Fiscal 24 d’Entrada de Vehicles, que comportava un increment exponencial -superior en alguns casos al 10.000%– del cost del tribut municipal. Un fet que afectava el teixit econòmic, amb guals en naus on desenvolupen l’activitat. “La taxa es multiplicava per més de 130. Hi havia casos concrets que passaven de pagar 96 euros a més de 12.000“, exemplifica Eduard Borràs, secretari general de la Cambra de Sabadell, entitat que ha mediat amb l’Ajuntament vallesà perquè es fes marxa enrere.

Les companyies van expressar el seu rebuig al consistori, fent arribar la queixa a l’òrgan sabadellenc, amb l’objectiu de frenar la pujada. Després dels contactes entre les parts, l’increment s’ha congelat i el consistori ha confirmat que no s’aplicarà. “Hem iniciat els procediments per a deixar sense efecte l’ordenança fiscal“, va expressar a través d’una carta l’alcalde del municipi, Javier Silva. “Això suposa una sèrie de tràmits administratius amb els quals hem de ser curosos, però tan bon punt estiguin completats us ho farem saber”, confirmava en el document enviat als empresaris, al qual ha tingut accés el Diari.

La taxa ja existia l’any passat. En el cas dels residencials, no ha variat. En la zona industrial, però, es va fer un canvi en el sistema de càlcul que, a més de tenir en compte els metres lineals del gual, aplicava una sèrie de quotes en funció dels metres quadrats a l’interior de la nau. Això feia que l’increment fos especialment significatiu per a empreses amb grans parcel·les. Per exemple, les fàbriques de més de 50.000 m2 havien de pagar gairebé 4.000 euros “extra” per mòdul.

Més de mig milió d’euros per a les empreses

En conèixer la situació, la Cambra va traslladar una sèrie d’arguments jurídics, però no ha calgut fer-los explícits. L’Ajuntament s’ha adonat que era desproporcionat i ha decidit reconsiderar la qüestió. Des de l’entitat es calcula que la rectificació suposarà un estalvi de més de mig milió d’euros a les empreses.

Per ara, exposen en la missiva, en els casos que no s’hagi efectuat el pagament no caldrà que es faci, ja que de forma immediata es paralitzarà el seu cobrament amb caràcter previ a la seva anul·lació. Respecte a aquells que sí que l’havien fet, es realitzarà el retorn íntegre tan bon punt s’aprovi l’acte administratiu que deixarà sense efecte l’ordenança fiscal.

Per tot plegat, Silva ha traslladat les seves disculpes al sector, reiterant la seva sensibilitat als efectes que havien provocat els canvis anunciats i que, finalment, no es produiran. S’espera que les modificacions jurídiques es puguin aprovar en el ple de juliol.