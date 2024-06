“Fa quatre setmanes que l’alarma va sonant. A la nit no para i durant el dia sona de manera intermitent”, exposa la Javiera, una de les veïnes afectades per aquesta estranya circumstància a Sabadell. El més desconcertant del cas és que desconeixen l’origen del soroll: “no sabem d’on prové, però és molt molest”, relata.

La situació està provocant que no dormin a les nits. “Hi ha dies que he de dormir de dia. I el meu fill, que té vuit anys, ha hagut de faltar algun dia a l’escola per culpa del soroll nocturn”, alerta. Els veïns afectats, entre els carrers de Latorre, Tetuan, Buxeda i Sardà -a tocar de la Gran Via-, estan desesperats. Han trucat al 112, Mossos d’Esquadra i Policia Local, sense que fins ara s’hagi pogut solucionar el problema. “Van venir agents municipals, però com que no se sap on sona, no han pogut fer res”, conclou ella mateixa.

 

Fonts municipals expliquen que són coneixedors del problema i que s’està en contacte amb les famílies per actuar a la zona quan es determini el perquè del soroll. “En aquests moments es treballa per localitzar l’origen de l’alarma i solucionar aquest incident”, exposen des del consistori.

El soroll -similar a la sirena d’un cotxe- se sent especialment fort en el pati interior del bloc de pisos al carrer Buxeda, a l’Eixample. “Si passeges pels carrers, per fora, no s’escolta. Però en la zona interior és molt notori”, resumeix la Javiera. Després d’intentar fer comprovacions per trobar-ne l’origen, han descartat que l’alarma s’activi en un local de la zona. Tampoc és per culpa d’una antena de telefonia.

Mentre busquen resoldre aquest fenonem, creix l’angoixa. “Aquesta nit tornarà a passar. I el pitjor és que ja no sabem què fer perquè pari”, tanca.