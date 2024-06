El CE Sabadell fa oficial la situació de la plantilla: es confirma l’adeu de Vladys

Després de la presentació del nou tècnic, David Català, el director esportiu del Centre d’Esports, Lucas Viale, continua treballant amb gran intensitat per dissenyar la plantilla 24/25. De moment, ha tancat la carpeta de la passada temporada, fent oficial la situació dels jugadors que van participar en el descens a Segona Federació.

Queden encara algunes situacions concretes per resoldre, a l’espera de rebre respostes dels mateixos futbolistes o els seus representants a la proposta arlequinada. De moment, els únics futbolistes que tenen assegurada la continuïtat són els joves Pol Fernández i Javi Morcillo, que van renovar recentment el contracte, i Marc Vargas, que torna després de la seva cessió al Badalona Futur. No és el cas de Jaume Piñol.

Tornen al seu club d’origen després de la seva cessió: Abde Damar, David Soto, Jesús Fernández, Carles Salvador i Marcos Baselga. D’altra banda, han quedat definitivament desvinculats del Centre d’Esports per la finalització dels contractes: Raúl Baena, Manel Martínez, Jon Ander Amelibia, Adrián Ortolá, Toni Herrero, Jordi Calavera, Sander Ballero i Nando Garcia.

Negatives i incògnites

A partir d’aquí, apareixen casos més concrets. El Centre d’Esports comunica que “malgrat els esforços del club”, els jugadors Pau Resta, Marc Domènech i Vladys Kopotun tampoc continuaran al Centre d’Esports. Els tres futbolistes van rebre una proposta de renovació i la resposta ha estat un ‘no’. Potser el cas més sorprenent és el de Vladys, qui fa un any jugava al filial i després de revalorar-se amb la samarreta arlequinada, ara ha decidit buscar un nou destí. De fet, sembla que és el seu representant qui està movent fils per situar-lo al futbol professional.

Una situació similar pot passar amb David Astals. El de Poble Nou està ara de vacances i ni ell ni la seva agència de representació han donat una resposta a l’oferta del Sabadell per continuar i convertir-se en el líder del nou Sabadell. Tot apunta que serà negativa. Clubs com el Castellón o el Hèrcules tindrien el migcampsita arlequinat com a objectiu. D’altra banda, el club també negocia amb Marru, a qui se li ofereix un contracte professional.

Finalment, en el llistat del club no apareixen altres noms com els de Moyano, Gualda, Ricard Pujol, Pablo Monroy, Javi Gómez i Sergi Maestre. El club no veuria amb mals ulls la seva possible continuïtat si s’adapten a les circumstàncies econòmiques. Sembla gairebé impossible que això passi amb els tres primers casos. En canvi, Pablo i Javi, que venen d’una llarga recuperació per la seva lesió de genoll, podrien acceptar la proposta de renovació per tornar d’aquesta manera a l’aparador futbolístic. A més, són jugadors que podrien oferir un plus de qualitat a la categoria. Sergi Maestre, per la seva part, ha mostrat la seva predisposició a negociar i no es pot tancar cap possibilitat.