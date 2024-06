El barri dels Merinals celebra aquest cap se setmana la seva festa major, una tradició que arriba amb una quinzena d’activitats per als veïns d’aquest barri i de Can Gambús. Una festa que tindrà com a punt neuràlgic la plaça de l’Amor, on es centralitzaran la majoria dels esdeveniments previstos. En Rafael Mata, president de l’associació de veïns, exposa que la festa és un homenatge a tot el veïnat i posa en valor “el sentit de la convivència” i de la “diversitat” que hi ha als Merinals.

“És un barri amb una molt bona convivència”, apunta. Les activitats van començar ahir divendres, amb una aposta pels jocs infantils, xaranga i coets i orquestra. Avui dissabte, el gran acte és la gran revetlla, amb la nit de rock, que estarà precedida per un matí esportiu –jornada de futbol sala popular organitzat per l’Arrahona Nou Escorial, una tarda de ball i sorteig i actuació de la banda municipal. Però reserven el gran dia pel diumenge. Al matí, estarà molt orientat a la infància.

“El més gratificant de la feina que fem és, precisament,quan veiem els nens gaudir”, exposa. Diumenge tindrà lloc durant el matí la jornada esportiva amb Club Petanca, que enguany celebra els 40 anys. Però el més esperat pels més petits és la festa Holi infantil per obrir gana i, més tard, gaudir de la paella popular, que té un preu de 10 euros. “Es farà un sorteig d’un lot d’embotits valorat en 80 euros”, asseguren. La tarda es reservarà per una jornada de ball i el coro rociero. La festa acabarà amb unes Havaneres i les forques de Can Deu.

Què ens han dit?

“ Esperem amb il·lusió la festa Holi, al meu fill li encanta” Sílvia Pacheco , veïna del barri.

“Tot ho muntem nosaltres i a vegades hi ha algun contratemps. Però amb els anys anem millorant” Rafael Mata, associació de veïns.

“La paella popular és una excusa per a reunir-nos tots els veïns i gaudir plegats” Lara Lamua, veïna del barri.

El programa d’activitats

Dissabte 15 juny:

9h a 14h- Activitats esportives: Futbol sala a la Pista vermella

17h a 20h- Ball i sorteig de la panera d’embotits al casal cívic dels Merinals.

22h- Banda Municipal .

23h- Grup de rock

Diumenge 16 de juny

9h a 114h- Matí espotiu amb Club Petanca.

12h Festa Holi infantil

14h- Paella popular.

17h a 20h- ‘Coro rociero’ a la plaça del Pla de l’Amor.

21.30h- Havaneres

22.30h- Fi de festa- Forques de Can Deu.