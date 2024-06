La candidatura Infermeres 360 BCN vol crear una Oficina Jurídica integrada al COIB i lluitar contra l’intrusisme laboral

Infermeres 360 BCN, candidatura a les eleccions del 3 de juliol per a presidir el COIB (Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona), ha presentat públicament el seu programa. La líder de la candidatura; la infermera de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, Montserrat Montaña, ha anunciat que si guanya les eleccions “crearà una Oficina Jurídica integrada a l’estructura del COIB” i també ha promès lluitar contra l’intrusisme laboral.

La candidatura afirma que també definirà “un protocol d’abordatge i seguiment de les consultes/denúncies de les infermeres que garanteixi l’anonimat davant els proveïdors i el seguiment, recolzament i acompanyament de les professionals”. Montaña ha promès “exercir la transparència en la gestió de recursos” i promoure “la participació dels professionals en la gestió del sistema de salut i les institucions, per garantir el dret a la cura i la justícia social”.

D’aquesta manera, acompanyaran “al desenvolupament de programes que presenten dificultats en la pràctica com la gestió infermera de la demanda”. En aquesta campanya, un dels objectius que estan explicant a diferents hospitals de la demarcació de Barcelona és que defensaran “el model especialista català i ordenarem els rols professionals assolint amb la resta de col·legis catalans un consens sobre les diferents denominacions, registre i acreditació (Infermera de pràctica avançada, Infermera clínica, gestora de casos, etc)”.

Quant a les condicions laborals, definiran “les ràtios òptimes, tant a l’atenció especialitzada com a l’atenció primària i prendrem mesures per tal que s’apliquin. Analitzarem i donarem suport a les iniciatives de sindicats o d’altres organitzacions que facin propostes d’accions en aquesta línia”, segons Montaña. Al programa també anuncien que exigiran la disposició “d’una proporció de la jornada laboral per a activitats de formació i recerca, considerant-lo temps de treball efectiu”.

La candidatura, si guanya, vol treballar conjuntament amb els sindicats “per fer front comú i consensuar accions en aquelles qüestions com la baremació per a la contractació, mobilitat i promoció laboral, exigència de l’A1 o plantejament de la jubilació anticipada als 60 anys entre d’altres, per tal d’assolir millores laborals per a les infermeres”. També instarà al Departament de Salut a regular i homogeneïtzar les condicions de treball al SISCAT.