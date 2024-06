Va de brossa

[Editorial, 15 de juny de 2024]

Més d’un miler de sabadellencs van omplir dijous passat a la tarda la plaça de Sant Roc per mostrar el seu rebuig cap a la nova taxa de residus, corresponent al tractament de la brossa, delegada per l’Ajuntament al Consell Comarcal. Una iniciativa de Change.org supera les més de 14.000 signatures i mostra fins a quin punt hi ha una massa crítica contra el nou tribut. Ens agradaria fer diverses consideracions respecte de la taxa de residus municipal i la delegada a l’ens supramunicipal. Com a premisa, és important deixar clar que es tracta d’una imposició de la Unió Europea a tots els ajuntaments perquè facin pagar el tractament de residus a la ciutadania. Passa a tots els municipis, no només a Sabadell, i l’Ajuntament no n’és el responsable directe.

Dit això, l’Ajuntament ha decidit derivar l’impost al Consell Comarcal i ha fallat a l’hora de comunicar l’existència i els motius d’aquesta taxa a la ciutadania. A més, els impostos de Sabadell es tramiten des de la Diputació de Barcelona, el que fa que tot sigui més enrevessat.

Conscients que s’havia de fer pagar més al ciutadà, hi havia maneres i maneres d’abordar-ho. La taxa comarcal es calcula a partir de la taxa municipal, i l’Ajuntament sí que pot canviar la tarifa i el càlcul locals, que són totalment injustos. La tarifa municipal es calcula segons els membres de la llar i també té en compte el nivell de renda, un absurd que s’arrossega des de fa anys.

Per tot plegat, des del Diari tornem a demanar a l’Ajuntament que modifiqui la taxa de residus municipal, un compromís del PSC des que va entrar al Govern, i que adapti la tarifa a qui recicla i no segons el nivell adquisitiu. O és que la gent amb més diners recicla menys? On està escrit això? Una altra cosa és si hi ha d’haver excepcions socials per a les persones més vulnerables… I tal com demana el comerç, que es revisi la fórmula per gravar els negocis.