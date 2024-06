Mor Mari Valldeperas, referent del voluntariat a Sabadell

Aquest dissabte, s’ha conegut la trista notícia de la mort de Mari Valldeperas als 77 anys. Valldeperas s’autoproclamava com una voluntària convençuda i va ser una de les grans referents en aquest àmbit a Sabadell. En aquest reportatge del 2020, es repassa la seva vida i trajectòria en el món del voluntariat.

Tot va començar al Casal d’Europa de Sabadell, on va ser secretària general adjunta durant vint anys. Arran d’una reunió amb components de la Fundació Sabadell Solidari –que tenia com a objectiu cooperar amb països empobrits i pal·liar injustícies socials–, la Mari es va interessar pel voluntariat. Així, l’any 1995 va viure la seva primera gran experiència: va formar part d’una comissió ciutadana, impulsada per l’alcalde Antoni Farrés, que va viatjar a Sarajevo durant la cruenta guerra de Bòsnia.

El Casal d’Europa va tancar i la Mari va decidir treballar uns anys en el despatx de casa, l’empresa Buxó Crèdit i Caució, abans de jubilar-se. Però al seu cap només hi voltava una paraula: voluntariat. I en concret, l’atreia la Model de Barcelona. Per poder fer voluntariat penitenciari és obligatori estar vinculat a alguna entitat. A través del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras, es va integrar a aquesta associació. Ella ho recordava com una experiència molt positiva.

Un cop clausurada la Model, va voler fer un pas més. Va conèixer un programa, Cercles de suport i responsabilitat, impulsat per la conselleria de Justícia i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, pensat per supervisar i acompanyar delinqüents sexuals quan es troben a punt d’obtenir la llibertat definitiva. Facilitar la inserció i evitar la reincidència, aquesta era la seva motivació per participar-hi.

Molts anys dedicats a l’ajuda als altres i una ferma convençuda que les segones oportunitats existeixen. Les mostres de condol han arribat en conèixer la notícia com per exemple de l’alcaldessa Marta Farrés, que ha recordat la Mari com “una persona bolcada en la cooperació i solidaritat de la ciutat”.