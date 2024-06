Centre d’Esports i Banc Sabadell mantenen el lligam de patrocini

Centre d’Esports i Banc Sabadell ha fet oficial aquest dilluns en una roda de premsa, l’acord de renovació de patrocini de l’entitat financera amb el club fins al 2025. D’aquesta manera, el Banc referma el seu compromís amb el club arlequinat, un lligam que ve de lluny. De fet, va convertir-se en una de les primeres entitats que va apostar pel Centre d’Esports amb presència publicitària a la Nova Creu Alta en la dècada dels seixanta.

Una unió que ha perdurat en el temps i en l’actual moment vol afegir-se a la campanya del ‘Ara més que mai’. Això ha quedat palès amb la decisió de mantenir la quantitat del seu patrocini tot i el descens a Segona Federació. Existia una clàusula segons la qual s’estipulava una quantitat inferior en cas de descens, “però hem decidit mantenir l’import perquè l’acompanyament està en l’ADN del Banc i som plenament conscients que en els moments menys bons és quan s’ha d’estar més que mai al costat del club, tal com fem amb els nostres clients. Penso que el Centre d’Esports representa uns valors que es poden alinear amb els nostres, com cultura de l’esforç i crear generacions de talent”, ha subratllat Xavier Comerma, director general adjunt i director territorial de Catalunya del Banc Sabadell.

També han assistit a l’acte per part de l’entitat financera, Daniel Nicolau, director de relacions externes de la Territorial Catalunya; Carles Miquel, director regional Vallès Occidental; i Lluís Machón, director de Grans Empreses del Vallès Occidental. El Centre d’Esports ha estat representat pel president Pau Morilla–Giner, el conseller i director general, Bruno Batlle, i el component del Consell Consultiu, Joaquim Badia.

Un gran company de viatge

Pau Morilla–Giner es mostrava satisfet de l’acord: “mantenir el Banc Sabadell com a company de viatge en aquests moments és una mostra més del ferm compromís i lleialtat que ens demostra una entitat fortament arrelada a la ciutat. Encara recordo, de jovenet, aquelles tanques del Banc només entrar a l’Estadi”. Ha afegit que “és un acord que ens ajuda molt, referma que el club està més viu que mai i és el primer pas per continuar creixent”.

Xavier Comerma també ha volgut donar un missatge d’optimisme a l’afició arlequinada: “confiem plenament que el pas per la Segona Federació sigui fugaç i el Centre d’Esports torni ràpidament allà on li correspon per club, per ciutat i per història”. L’acte s’ha tancat amb les fotografies de rigor en un ambient força distès sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta.

