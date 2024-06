Fer classe en barracons s’ha convertit en una dinàmica habitual als instituts Narcisa Freixas, Virolet i Arraona. Alguns fa més d’una dècada que operen en mòduls prefabricats i es registra que actualment hi ha prop de 1.100 estudiants sabadellencs que hi estudien. Ara mateix, però, cap dels tres centres educatius ha començat la fase d’obres. Els tres transiten per la fase de projecte.

“Volem donar un vot de confiança amb els terminis que ens van dir”, apunta Neli Carmona, membre de l’AMPA de l’institut Arraona.

En el seu cas, el nou edifici hauria d’estar enllestit per al curs 2027-2028. Educació va presentar el projecte fa uns mesos i va agradar a la comunitat educativa. “En teoria, està tot en marxa”, detalla Carmona, que diu que això tranquil·litza les famílies. El nou institut es troba a la fase de redacció del projecte (fase 4), que preveu una demora de 9 a 12 mesos. Està previst que aquesta nova construcció tingui capacitat per acollir cinc línies d’ESO i tres de batxillerat. “Normalment, els donem un marge d’uns mesos. Si veiem que el setembre, quan comenci el nou curs, està tot igual sí que començarem a mobilitzar-nos de nou”, conclou.

I el Narcisa i el Virolet?

El futur Narcisa Freixas va dues fases per sota. Els tràmits per cedir el terreny de l’Ajuntament a la Generalitat (fase 0) es van fer efectius el febrer de 2022. El solar que ha d’acollir el nou institut és a les antigues cotxeres de la TUS, a la cruïlla entre la carretera de Barcelona i els carrers de Calders i Martí l’Humà. El nou institut es troba ara a la fase 2, que té una durada d’entre un i dos mesos. Així, l’inici d’obres es preveu de cara al curs 2026-2027 per estrenar aules noves el curs següent. A partir d’aquí, i tal com estipula la Generalitat, l’execució de les obres pot tardar de 12 a 24 mesos. Es preveu un edifici de 4.200 metres quadrats amb capacitat per tres línies d’ESO i dues més de batxillerat. Les famílies lamenten que la primera promoció d’estudiants va haver d’abandonar el centre a quart d’ESO per anar a fer batxillerat a un altre institut, ja que el nou edifici no estava enllestit.

L’últim de la fila és l’institut Virolet, a Can Llong, que es troba encara en el procés participatiu per definir el document pedagògic de distribució dels espais del nou edifici (fase 1). El curs passat, el projecte d’institut escola d’aquest centre de Can Llong va celebrar el primer edifici, que actualment acull infantil i primària. Els alumnes de secundària, però, segueixen estudiant en barracons al solar del costat, on s’aixecarà el nou edifici, que preveu dues línies d’ESO. Segons les aproximacions que Educació va transmetre a les famílies, el curs 2027-2028 començaran les obres.

Segons les dades del Departament d’Educació, hi ha una vintena de barracons escolar repartits per la ciutat. Aquesta dada col·loca Sabadell com a cinquè municipi que més en té de tot Catalunya. Concretament, la posició és compartida amb Barcelona i només està superada per Salt (26), Tarragona (26), Manresa (23) i Girona (23).

