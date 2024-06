L’escola d’infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a l’Artèxtil de Sabadell ja té projecte, pressupost i calendari. L’edifici, testimoni del llegat industrial de la ciutat, es rehabilitarà per encabir el grau, que actualment es cursa a l’hospital Parc Taulí. Les obres començaran el primer semestre de 2026 i els primers estudiants estrenaran l’edifici el curs 2027-2028, segons les previsions.

Es treballs, valorats en 5,7 milions d’euros, suposaran la transformació dels 7.625 metres quadrats. L’antiga nau de producció tèxtil es convertirà en un gran espai central de trobada entre universitaris, i es podrà accedir tant a través del carrer de Quevedo com des des de la futura plaça que hi haurà entre la Gran Via i el carrer Covadonga. Als extrems, distribuïts en dos pisos, hi haurà les aules. També s’inclourà un viver d’empreses tecnològiques vinculades a l’envelliment i l’esport.

Les obres estan cofinançades entre l’Ajuntament de Sabadell i la UAB. En una primera fase, els treballs permetran instal·lar el grau d’Infermeria (curs 2027-2028), i després també s’hi afegiran els estudis de Medicina, esdevenint el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el rector de la UAB, Javier Lafuente, han presentat el projecte guanyador de la reforma de l’Artèxtil, que anirà a càrrec de la UTE Tomàs Morató & Vivas Arquitectos. A les portes de l’edifici, l’alcaldessa ha destacat que, un cop acabada la reforma, l’edifici “emblemàtic i cabdal” per a la ciutat es convertirà en un part més de l’anomenat eix de coneixement de la Gran Via, que inclou el Taulí, l’I3PT, l’Esdi, entre altres, i que reforçarà Sabadell com a ciutat universitària. L’Ajuntament ha aportat 4 milions d’euros per als treballs, “un esforç que valdrà la pena. S’havien d’aportar diners per fer-ho possible”, ha exposat l’alcaldessa.

En la mateixa línia, Javier Lafuente, ha considerat que el projecte permetrà ampliar el vincle entre Sabadell i la UAB. “Som una universitat de prestigi mundial. Podem escriure articles en publicacions d’arreu del món, i que es parli molt bé de nosaltres a Alemanya… però sobretot volem tenir impacte en el territori”, ha defensat el rector, que ha parlat de l’Artèxtil com a un “hub de coneixement i treball” on esperen que hi hagi formació i també empreses emergents. A l’acte també han assistit la presidenta del Taulí, Dolors Costa, els tinents d’alcaldessa Pol Gibert i Lluís Matas, així com altres representants de l’Ajuntament, de l’hospital i de l’equip d’arquitectes que ha guanyat el projecte.