Ja era hora

[Editorial del 18 de juny de 2024]

Ha arribat un moment molt esperat per a les comunitats educatives, les mares i els pares, i els alumnes de cinc centre educatius de Sabadell. El Govern de la Generalitat retirarà l’amiant de les escoles Ribatallada, Roureda, Samuntada, la Floresta i Juan Ramón Jiménez (parcialment, en aquests últims dos casos) aquest estiu, aprofitant l’aturada per vacances, i se sumaran al procés que ja va viure l’escola Arraona, que aquest curs ja ha respirat lliure d’amiant. És una gran inversió, que suma 2,1 milions d’euros, i que era molt esperada per la ciutadania i el professorat implicats, i hem de reconèixer la feina feta a l’administració competent, el Departament d’Educació, en aquest cas.

Així i tot, encara queden molts centres educatius amb fibrociment i convé que en els pròxims anys s’avanci en la mateixa línia. Encara en matèria educativa, queda per saber el futur de les escoles amb barracons. Sabadell està al top 5 de ciutats amb més estructures provisionals de Catalunya i comparteix posició amb Barcelona i per sobre de la situació més favorable de les ciutats d’unes mides similars, Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona. Aquestes diferències a escala de país són incomprensibles, així que esperem que s’avanci el més ràpid possible en l’execució de les obres pendents. Els futurs equipaments ja tenen projecte, ja ho hem explicat. Ara falta posar-s’hi, a pic i pala, per treure els barracons de la ciutat.