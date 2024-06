Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa de Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

La retirada de l’amiant de les escoles és un dels grans deures pendents a Sabadell. I un reclam històric de moltes famílies de la ciutat. Encara hi ha una desena de centres educatius que conviuen amb plaques de fibrociment; alguns que tenen les cobertes fetes íntegrament d’aquest compost tòxic i d’altres que el tenen localitzat en zones concretes.

El centre comercial Paddock busca una nova oportunitat a l’Eix Macià amb l’impuls públic i privat que s’està donant a aquesta zona de Sabadell. La reobertura del Llac Center amb diversos establiments i una residència d’estudiants, més els 12 milions d’euros que l’Ajuntament preveu invertir per fer diverses millores en la imatge de l’avinguda de Francesc Macià fa que els propietaris del Paddock busquin l’oportunitat de reflotar, novament, aquest espai.

Alba Gómez Gabriel va tenir una sensació estranya quan un dia va topar amb la persona que, abans que ella, havia viscut en el seu pis i n’havia hagut de marxar perquè li havien apujat massa el lloguer. Aquella sensació, la de “trobar algú que se sent propi el teu espai”, li ha fet guanyar el 44è premi BBVA Sant Joan, dotat amb 35.000 euros.

El quiosc de la Rambla, l’últim que hi queda, a la cantonada amb el carrer de la República, tancarà per jubilació aquest divendres. El regenten els sabadellencs Antoni Bohé i Daniel Salvador, que es van conèixer de ben petits jugant al pati dels pisos on vivien respectivament amb les seves famílies, davant del mercat de la Creu Alta.

Centre d’Esports i Banc Sabadell ha fet oficial l’acord de renovació de patrocini de l’entitat financera amb el club fins al 2025. D’aquesta manera, el Banc referma el seu compromís amb el club arlequinat, un lligam que ve de lluny. De fet, va convertir-se en una de les primeres entitats que va apostar pel Centre d’Esports amb presència publicitària a la Nova Creu Alta en la dècada dels seixanta.