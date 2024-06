Les restriccions per sequera es relaxaran encara més a Sabadell

Sabadell i la resta de municipis del sistema Ter-Llobregat sortiran la setmana que ve de l’estat d’excepcionalitat per sequera, entrant en fase d’alerta. El Govern català, d’acord amb la Comissió Interdepartamental de Sequera, ha pres la decisió aquest dimarts després de les pluges de les últimes setmanes, que han omplert els embassaments. Sense anar més lluny, les reserves d’aigua en aquest àmbit territorial estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics, xifres que no s’assolien des de fa dos anys. A Sabadell, per exemple, les precipitacions del que portem de 2024 ja han superat els valors pluviomètrics de tot l’any passat.

L’entrada en vigor es produirà previsiblement a principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat. El canvi també arribarà al Darnius-Boadella, que en aquest cas passarà de l’emergència II a I.

En fase d’alerta, escenari on entrarà Sabadell, un dels canvis més significatius és que es permeten 250 litres per habitant i dia. De fet, el canvi suposa relaxar encara més les restriccions, que ja es van flexibilitzar el passat 7 de maig quan la ciutat va sortir de l’emergència, malgrat que es mantenen algunes reduccions en alguns àmbits.

Quines són les restriccions?

En el cas de la fase d’alerta del Ter-Llobregat, les limitacions són d’una reducció d’aigua respecte al consum normal del 30% per a usos recreatius que impliquin reg i del 5% per a altres usos recreatius, del 25% per a reg agrícola, del 10% per a usos ramaders i del 5% per a usos industrials.

Pel que fa a l’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la prohibició a particular de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions per omplir piscines i també per netejar vehicles.

Puc omplir la piscina de casa?

Una altra de les grans modificacions té a veure amb les piscines privades. Per primera vegada, es podran reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres.

A més, es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.