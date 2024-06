Un estudi per a transformar el barri de Can Puiggener

Una anàlisi del barri per dotar-lo de més oportunitats socials. La Fundació Bosch i Cardellach (FBiC) ha impulsat un projecte amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner amb la UAB per a analitzar les necessitats i proposar actuacions polítiques per a millorar la qualitat de vida dels veïns de Can Puiggener.

“És un dels més petits de la ciutat en nombre d’habitants, segregat per vies de comunicació i orografia i que presenta uns indicadors de pobresa i desigualtat preocupants”, exposa Glòria Dalmau, directora de la FBiC. L’estudi ha rebut finançament dels ajuts Creu Casas Sicart, per a poder dur aquesta iniciativa, emmarcada en el projecte FBC-Lab, i es realitza conjuntament amb la UAB i persones vinculades al barri i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Es faran preguntes a peu de carrer i s’implicaran tots els agents socials que configuren el barri.

Un dels barris més desfavorits

L’objectiu és abordar i millorar el benestar social, la integració social i convivència; l’economia, atur i treball, reduir l’abandonament escolar i tractar les problemàtiques en l’habitatge. Can Puiggener és el barri més desfavorit de Sabadell, tenint en compte l’índex socioeconòmic territorial de l’Idescat. El barri compta amb 62,6 punts, molt per sota de la mitjana sabadellenca (97,2).

Al barri de Can Puiggener fa uns anys ja es va impulsar el projecte A-Porta, una iniciativa de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) per a diagnosticar les mancances que hi havia al barri. L’any 2021, aquest projecte –que encara té continuïtat–, va detectar que les principals preocupacions dels veïns era el civisme, la seguretat i la millora de la mobilitat urbana.