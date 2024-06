La revetlla de Sant Joan és una nit marcada per l’estrèpit de petards que retronen durant tota la nit en ciutats com Sabadell. Una situació que, any rere any, causa malestar entre diferents col·lectius que pateixen les conseqüències d’una celebració extremadament sorollosa.

L’Ajuntament de Sabadell recorda que hi ha persones amb especial sensibilitat al soroll, nadons, gent gran i persones neurodiverses, que poden tenir una reacció molt significativa vers les detonacions de la pirotècnia. Per això, el consistori recomana que es facin servir petards de llum i que s’evitin aquells elements que produeixin una gran detonació.

En aquest sentit, l’Ajuntament emet també una sèrie de consells específics per evitar els perjudicis dels petards en els animals: