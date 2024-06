El Daouda i el Jaume, aficions i edats diferents, però units durant tot un curs

El Jaume i el Daouda viuen dues vides molt diferents. Un té quasi 60 anys, l’altre en té 17. Un treballa des de fa molts anys, l’altre encara s’està formant. No comparteixen aficions, ni tampoc viuen a la mateixa ciutat. Malgrat les diferències, aquest curs han estat més units que mai. El Jaume ha estat el mentor del Daouda durant aquest curs, en el marc de la Beca Impulsa que ofereix la Fundació Impulsa a Sabadell.

Per tercer any consecutiu, joves de la ciutat de Sabadell amb potencial acadèmic, però en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica, han rebut una beca per a cursar estudis de formació professional. En total n’han estat 41. Amb aquesta empenta econòmica per poder cursar els seus estudis, la corporació també emparella cada jove amb un mentor que l’acompanya i el supervisa durant tot el curs. Com són el Jaume i el Daouda.

“Ho he valorat molt”

“Ha estat molt enriquidor veure com el Daouda em manifestava que apreciava molts els consells que li donava”, sosté el Jaume. “Senzillament, he intentat amb aquest any explicar-li com he organitzat la meva vida i acompanyar-lo amb les dificultats que es podia trobar, per orientar-lo o donar-li suport”, afegeix. I no només en l’àmbit acadèmic. “Amb el Jaume he après moltes coses; i moltes han estat a nivell personal”, explica el Daouda. El jove sabadellenc, que estudia un Cicle Formatiu d’Auxiliar d’Infermeria, celebra que “Impulsa em va pagar la matrícula a inici de curs”. “Ho he valorat molt”, admet. Per la seva banda, el Jaume reconeix que l’aprenentatge és mutu: “Jo també he après coses de la manera de fer o de la vida del Daouda”.

Un tancament amb xifres d’èxit

L’acte de tancament del curs escolar va celebrar-se el passat 4 de juny i van assistir els joves becats a Sabadell, els quals se’ls va entregar el diploma de finalització del curs del Cicle Formatiu de Grau Mig o de Grau Superior. A la ciutat de Sabadell se n’han graduat 18 dels 20 que hi havia en curs. I amb una bona perspectiva pel curs vinent, ja que s’han rebut 33 sol·licituds de joves per a rebre la Beca Impulsa.

A nivell general de tot el territori d’actuació de la Fundació Impulsa tanquem el curs 2023-2024 amb 317 joves becats, dels quals se n’han graduat un 80% i la participació de 231 mentors. Pel curs vinent, la corporació ja ha rebut més de 300 sol·licituds i des del 2015, ja porta becats més de 560 joves.

A la ciutat de Sabadell, com en la resta de territoris, la Fundació Impulsa aposta i es nodreix del treball en xarxa i es vol posar enrelleu la col·laboració amb organismes i entitats que faciliten la gestió al territori tals com els Centres Educatius, Ajuntaments, Serveis Socials, Ocell de Foc, el Punt de Voluntariat i el Centre Cívic Rogelio Soto.

750 hores de voluntariat

En total, els joves mentorats de Sabadell han realitzat més de 750 hores de voluntariat, com una de les activitats que promou la beca. Els mentorats han col·laborat amb entitats del territori, com la Fundació Idea, la Fundació Avan, l’Esplai la Masia, Creu Roja Sabadell, l’Associació per a la Protecció i la Defensa dels Animals, Misioneras de la Caridad, el Club Esportiu Escola Pia, i l’Associació Andi Down Sabadell.