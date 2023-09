El projecte de la Fundació Impulsa continua creixent a Sabadell

La Fundació Impulsa es troba totalment consolidada a Sabadell. El projecte encara el seu tercer any a la ciutat i es prepara per a un nou curs en el qual torna a créixer en nombre de participants. I és que enguany, la beca– que ajuda a estudiants amb potencial acadèmic que travessen situacions d’economia familiar delicades- arribarà a 40 joves. D’aquests 12 iniciaran la seva experiència al projecte i 28 continuaran, passant del cicle mitjà al superior.

“Estem consolidats”

Com a acte d’inici de curs, el Centre Cívic de La Concòrdia ha acollit aquest dissabte la jornada de presentació. En aquesta, alumnes i mentors s’han presentat -en el cas dels de primer any- i tornat a retrobar. Per l’ambaixadora de l’entitat a Sabadell, Tània Nadal la jornada ha estat molt especial: “Avui és un dia emotiu i emocionant”. La Fundació va aterrar a la ciutat l’any 2021 i ara es troba en un moment de plena consolidació: “Ens hem assentat a la ciutat. Ara els centres ja ens coneixen i ens és més fàcil introduir el projecte i col·laborar”, ha assegurat Nadal.

Durant aquests dos anys el projecte ha crescut i, com ha explicat Nadal, això s’ha notat: “És el primer any que tenim joves, un total del 18, que faran cicle superior. És un pas molt important en la seva educació i també representa un creixement pel nostre projecte”, ha afirmat.

Ajuda econòmica i emocional

El projecte de la Fundació Impulsa beca als alumnes durant els dos anys de cicle mitjà a l’FP. Si continuen estudiant, també ho fa els dos següents al cicle superior. Però va molt més enllà: “Donem recursos econòmics i emocionals als alumnes, això els ajuda a l’hora de realitzar els seus estudis i també a créixer com a persones”, ha emfatitzat Nadal. Perquè els vincles entre mentor i alumne van més enllà de l’etapa estudiantil: “El seguiment als alumnes continua més enllà del projecte, perquè volem saber que tot els va bé. Pel que fa a la relació alumne-mentor aquesta també continua amb els anys d’una manera més informal”, ha afegit Nadal.

Èxit a Catalunya

Arreu del territori el projecte també funciona. Després de 8 anys d’activitat, ja beca a gairebé 320 joves de tot Catalunya. I, com indiquen des d’Impulsa, més del 70% dels joves participants en el projecte troben feina del seu sector en menys de sis mesos. A Sabadell encara és aviat per conèixer aquestes dades, però el que sí que se sap és que el curs passat 15 joves participants del projecte es van graduar a l’FP. I enguany s’espera que les xifres siguin superiors.