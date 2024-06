Sabadell en Comú Podem reclama l’escola bressol de la Concòrdia

Sabadell En Comú Podem presentarà una moció al ple municipal del pròxim 25 de juny per reclamar incloure la construcció de l’escola bressol de la Concòrdia al Pla de Mandat. La reivindicació dels comuns ve motivada per la notícia de les 400 famílies que han quedat en llista d’espera per accedir a una llar d’infants municipal per al curs que ve, com us explicàvem en aquest mitjà fa uns dies.

El portaveu dels comuns, Joan Mena, critica que el govern municipal “està obligant a centenars de famílies de la ciutat a haver d’inscriure els infants en centres privats i això és contrari a la llibertat que tenen les famílies per escollir el model pedagògic”. Per la seva banda, la regidora Alejandra Sandoval reivindica que “el govern no ha planificat l’impacte que tindria a la ciutat la gratuïtat del curs I2”.

Els regidors de la formació han fet recordatori que l’anterior Pla de Mandat “ja va posar un no a la construcció de l’escola bressol de la Concòrdia”, i que en el pla d’aquesta legislatura quan es va fer el debat al Ple “no es va mencionar la idea de resoldre aquesta problemàtica”. “L’única fórmula per corregir aquesta desigualtat al nostre sistema és ampliar l’oferta de places públiques i això passa per construir l’escola bressol que resta pendent a la ciutat”, apunta Sandoval.

Quantes inscripcions hi ha hagut?

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell, per al curs 2024-2025 s’han rebut 1.169 preinscripcions per a les 771 vacants a les llars d’infants municipals. La xifra és lleugerament inferior a la de l’any passat, quan se’n van registrar 1.214 i la llista de famílies sense plaça augmentava a les 443. En comparació amb la de fa dos cursos, però, el gruix de sol·licituds s’ha disparat quasi un 20%. La capacitat a les dotze llars d’infants públiques que hi ha a Sabadell és de 1.212 vacants. Cal comptar, però, que hi ha 441 places que es guarden als infants que passen de curs.