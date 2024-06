Déjà-vu al teixit d’escoles bressol públiques de Sabadell. L’oferta de places disponibles no ha pogut absorbir l’allau de sol·licituds; i un total de 398 famílies sabadellenques amb infants de zero a tres anys han quedat a la carpeta de llistes d’espera. Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell, per al curs 2024-2025 s’han rebut 1.169 preinscripcions per a les 771 vacants a les llars d’infants municipals.

La xifra és lleugerament inferior a la de l’any passat, quan se’n van registrar 1.214 i la llista de famílies sense plaça augmentava a les 443. En comparació amb la de fa dos cursos, però, el gruix de sol·licituds s’ha disparat quasi un 20%. L’any 2022, el nombre de famílies que va fer la preinscripció en una de les bressol municipals no arribava al miler. La capacitat total a les dotze llars d’infants públiques que hi ha a Sabadell —onze de municipals i una de la Generalitat— és de 1.212 infants, per al curs vinent. Tenint en compte hi ha 441 places que automàticament queden excloses, que es guarden als alumnes que passen de curs, l’oferta real de places públiques que s’han ofertat a les famílies ha estat de 771 a Sabadell.

“Veiem que l’impacte de la gratuïtat a I2 s’ha moderat respecte a l’any passat; ara caldrà estar atents a com s’acaben distribuint aquestes places”, detalla Eloi Cortés, portaveu del govern de l’Ajuntament de Sabadell. “Com a reflexió de fons, estudiarem aquest increment de l’oferta de places tenint en compte la natalitat, la demografia i el fet que la Generalitat aquí també hi juga un paper important”, afegeix.

El Centre i La Creu Alta, els més innaccessibles

El CEIF El Vapor Buxeda Nou, al Centre, es consolida com l’escola bressol municipal més inaccessible de la ciutat. Enguany, 205 famílies l’han apuntada com a primera opció en la preinscripció. Hi ha lloc per a 78 infants nous, per tant, n’han quedat fora 127, de moment. L’altre punt més sol·licitat és La Creu Alta. L’escola bressol del barri ha rebut 183 sol·licituds per a les 81 vacants. Ara, les famílies hauran de romandre a l’espera per saber el número de desempat, l’oferta final de cada centre, la baremació i finalment el llistat de centre assignat definitiu.

Encara es nota la gratuïtat a l’I2

Va ser la mesura estrella de l’any passat. I, en part, la que va motivar l’augment de les preinscripcions del curs passat. Segons consta l’acord signat per la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, les quotes d’escolarització dels alumnes d’Infantil 2 –els nascuts l’any 2022– seran novament gratuïtes per al proper curs. Les famílies només hauran d’abonar, en cas de fer-ne ús, els serveis complementaris, com són l’acollida i menjador. Precisament, l’interès és més significatiu en l’etapa dels 2 als 3 anys, com demostren les dades de preinscripció. En aquesta franja d’edat es calcula, segons l’IDESCAT, que hi ha més de 1.650 infants a Sabadell. Per a les 383 places públiques que s’ofereixen en aquest curs.