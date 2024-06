La UAB renova els Estatuts per adaptar-los a la nova llei universitària

El Claustre de la UAB ha aprovat aquesta setmana els nous Estatus, que regulen tota l’activitat institucional de la universitat. Els membres del Claustre han emès, en una reunió telemàtica, 167 vots a favor (83%), 14 vots en contra (7%) i 21 vots en blanc (10%).

La UAB esdevé així la primera universitat pública de Catalunya que aprova uns estatuts nous després de l’aprovació de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), l’any 2023. Els Estatuts entraran en vigor pròximament, després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Com ha recordat el rector, Javier Lafuente, en la seva intervenció, aquests són els tercers estatuts de la UAB en els 56 anys de vida de la institució.

Una nova UAB

Lafuente va intervenir a l’inici de la reunió per afirmar que “uns nous estatuts no són només un conjunt de normes i reglaments, són un compromís ferm de totes les persones integrants d’una comunitat universitària, amb elles mateixes i amb la societat”. També va aprofitar per agrair la tasca duta a terme al llarg del curs per la Comissió Redactora i pels grups de treball que han participat “de manera desinteressada” en l’elaboració dels Estatuts, així com la implicació de la comunitat universitària en el procés participatiu obert.

Lafuente ha fet una crida a “refundar” la UAB partint del marc dels nous Estatuts i “en un nou procés participatiu on tota la comunitat aporti la seva visió i la seva expertesa per preparar la Universitat per al futur canviant i emocionant que li espera”. Segons el rector, durant els darrers 20 anys s’han anat desenvolupant models de govern sense una lògica global que tingués per objectiu una estratègia basada en els principis d’eficiència, democràcia participativa, agilitat i simplificació: “ara ha arribat el moment de revertir-ho”, tanca.