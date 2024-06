L’estiu cultural comença amb el Fresc Festival

Encara ni ha començat, però ja es pot dir amb tota seguretat: viurem un Fresc Festival de rècord, amb 15 espectacles del 24 de juny a l’11 de juliol. Ja s’han venut gairebé les mateixes entrades que en tota l’edició passada, que va tancar amb 3.200 espectadors, una xifra fins aleshores mai assolida. Grans noms en el cartell hi han contribuït: la Calòrica, La Ludwig Band i Pere Arquillué i Toti Soler estan a punt d’esgotar entrades, mentre que Peyu i Mishima ja ho han fet. A la ciutat, l’arribada de l’estiu se celebra amb aquest ritual cultural prolongat de música, teatre, poesia i humor als emblemàtics Jardinets. “Serà el millor Fresc Festival que hi haurà hagut mai”, el director de la Fundació Caixa Sabadell 1859, Joan Carles Sunyer.

El Fresc s’ha consolidat a la ciutat i és tendència a l’entorn. Una mica més de la meitat del públic del festival prové de Sabadell i la resta és de fora, aproximadament un 40% dels assistents: de municipis com Castellar del Vallès, Barberà, Sant Quirze i Terrassa, però també hi ha qui ve des de Barcelona, segons dades dels darrers anys de l’organització. La intenció és aconseguir que, de mitjana, hi hagi com a mínim un aforament superior al 80%.

Però què té d’especial l’autoanomenat Festival d’Estiu de Sabadell? Arriba encavalcant el festival Embassa’t i l’Observa, a més de coincidir amb el Festival Internacional de Música de Sabadell, de Joventuts de la Faràndula, i és l’únic amb una programació d’arts escèniques variada.

“El Fresc va néixer per ocupar un nínxol a la ciutat. Hi havia un buit, un moment en què tot s’aturava que vam voler omplir d’activitat cultural”, recorda el director de la Fundació Caixa Sabadell.

Una de les grans distincions del Fresc és l’espai emblemàtic en què es desenvolupa, l’amfiteatre dels Jardinets, que converteix el festival “en un petit Grec”, a ulls del director de la Fundació. “Un oasi de natura i tranquil·litat al Centre”, ha repetit moltes vegades l’organització del festival estiuenc.

Per bé i per dolent, l’espai del festival només pot acollir 275 assistents, que és el nombre de cadires que hi ha entorn de l’escenari. “Això fa que es teixeixi una comunió entre l’artista i el públic, que com aquell qui diu si allarga el braç pot tocar-lo. I fa que hi hagi moments com el que vam viure l’any passat quan Blaumut se sentia tan còmode que, de manera improvisada, es van posar a tocar passejant entre els seients”, rememora Sunyer.

I quina és la contra? Tot i el gran nombre d’espectadors, amb tantes poques localitats per funció el marge de benefici és reduït. “Un cartell amb artistes i companyies com aquests, de primer nivell i amb un bon caixet, costa. Per sort, tenim molt suport tant del sector privat com del públic”, explica. El preu de les entrades oscil·la entre els 18 i els 34 euros.

La programació

El festival arrencarà amb dues funcions en dies consecutius de Fairfly, de la Calòrica. També hi passaran L’eminència humana, un espectacle del personatge còmic del Versió Rac1 Senyor Bohigues; Tot fent Pigmalió, una obra escrita per Pere Quart que interpretaran Lloll Bertran i Manel Barceló; La nit del peix kiwi, dels sabadellencs Santi Ricart i Josep Julien; La niña bonita, de l’humorista Peyu; i El Collar de la Reina, de Marta Pérez i Arnau Puig. En poesia, Pere Arquillué acompanyarà la música de Toti Soler a l’espectacle Coral Romput.

En el camp de la música, La Ludwig Band presentarà Gràcies per venir, Clara Peya representarà Corsé; Marc Parrot hi tocarà Turisme per la memòria; hi haurà el gòspel de Live Choir; el sabadellenc Pol Cruells estrenarà l’àlbum Planeta Miret; Beth actuarà amb la gira de 20 anys; i el polinyanenc Roger Padrós presentarà A contrallum.