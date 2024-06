La Calòrica ha tocat la tecla per convertir-se en un fenomen cultural a Catalunya. Són des de fa mesos la companyia del moment, les seves obres fins i tot han esgotat entrades abans d’estrenar-se. Han creat una marca popular per sobre dels seus actors i directors. El Fresc Festival sempre podrà dir que els programava abans que fossin tendència. En aquesta edició hi tornen amb Fairfly, que està a punt d’exhaurir entrades en les dues funcions en dies consecutius. Es tracta d’una obra satírica sobre el boom de l’emprenedoria i el fals mite que està a l’abast de tothom.

“Estem vivint tot aquest fenomen de la Calòrica com si no fos cosa nostra. És molt estrany”, comenta Xavi Francès, intèrpret de Fairfly, darrerament recuperada durant 4 mesos en un Espai Texas ple de dimecres a diumenge. “Toquem temes molt importants, com la política, l’economia o el canvi climàtic, però amb teatre popular i humor. Fem coses senzilles, entren molt bé, és agradable. La gent va rient en el moment i després es queda pensant durant uns quants dies”, opina.

Fa anys el Fresc ja va acollir Sobre el fenomen de les feines de merda, de la companyia, que va tornar el 2022 amb Els Ocells. Per als que s’han enfilat al tren en marxa que és aquest fenomen teatral català, La Calòrica ha recuperat una obra que es va estrenar el 2017, quan corria una brama generalitzada sobre les bondats de l’emprenedoria. Fairfly presenta quatre amics que intenten organitzar-se després d’un ERO amb la intenció de donar ales a una idea brillant.

“En aquell moment, amb una taxa d’atur elevada, hi havia una part de la política que fomentava el ‘fes-t’ho tu mateix i seràs un gran empresari’”, explica sobre l’obra, que parteix d’una primera part còmica. “S’estava creant una bombolla gegant i no tothom és capaç. Aleshores, hi ha la cara B de l’emprenedoria: hi has posat estalvis i tens crèdits, hi ha relacions personals i treballadors pel mig, i t’endús una clatellada. Això no ho explicaven”.

L’amor entre La Calòrica i el Fresc és correspost. “El festival se situa en un espai molt bonic. Sempre han comptat amb nosaltres i hi hem pogut portar les nostres obres amb adaptacions. En aquesta ocasió, hi haurà públic a tot arreu. Fins i tot, a dalt de l’escenari”, avança Xavi Francès, sense revelar més detalls.