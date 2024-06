Peque Polo (Badalona Futur) arriba al CE Sabadell com un referent ofensiu

El cinquè. Carlos Javier Polo Jiménez, conegut futbolísticament com a Peque Polo, és nou jugador arlequinat. No havia sortit a cap travessa i es converteix en el primer referent ofensiu del nou projecte de Lucas Viale i David Català. Un davanter que arriba procedent del Badalona Futur, on ha jugat a gran rendiment les dues últimes temporades, signant un total de 15 gols.

De fet, ell va formar-se al Badalona i del juvenil va incorporar-se al FC Barcelona amb 18 anys. Va jugar cedit a la UE Olot i el Poblense a Segona B. En l’etapa al conjunt olotí, Peque Polo va fer un únic gol, precisament al Sabadell, en col·laboració amb Aitor Pascual en una acció molt desafortunada que propiciaria l’empat (1-1), en un dels últims partits d’aquella lliga 19/20 abans de l’aturada pel Covid.

Debut a Primera Federació

Semblava difícil la seva tornada al club blaugrana, però va renovar fins al 2022 i debutar a Primera Federació amb el Barcelona B la temporada 21/22, jugant un total de 22 partits i fent un gol. No va gaudir de minuts en cap dels dos enfrontaments amb el Centre d’Esports. Després, va ser reclutat per Lucas Viale per l’atípic projecte del Badalona Futur i Peque ha explotat les seves condicions, no només com a golejador -vuit i set gols- sinó com a complement a l’atac. Es pot moure per les dues bandes i té un gran joc associatiu.

Peque Polo és la cinquena incorporació del Sabadell 24/25 després de les arribades de Sergio Cortés, David Cámara, Albert Orriols, Urri, i Ton Ripoll. La direcció esportiva té encarrilades dues operacions més que podrien concretar-se la setmana que ve. Encara queda molta feina per fer, a l’espera de conèixer la decisió final sobre futbolistes com Astals, Marru, Froi Leal, Gualda, Sergi Maestre, Javi Gómez i Pablo Monroy. També els pròxims dies podria quedar definit el grup on jugarà el Sabadell a Segona Federació.