Eric Mateu, millor nota de la ‘sele’ a Catalunya: “Ho vaig saber per la premsa”

L’Eric Mateu té l’honor (compartit) d’haver aconseguit la millor nota a la selectivitat d’aquest 2024 a Catalunya: un 9,9. Tot i aparèixer a mitjans d’arreu en les últimes hores, rebaixa l’eufòria: “no sé si soc el millor estudiant. Això només diu que tinc la millor nota“, remarca amb humilitat.

Dijous, els mitjans es van citar a casa seva, a Sant Cugat, per conèixer les seves impressions després de la notícia, que el va agafar una mica per sorpresa. “Me’n vaig assabentar per la premsa. Una amiga em va passar la notícia on deia que havia tret aquesta nota”, confessa. Dos dies abans, havia rebut la trucada de l’administració demanant-li permís per passar el seu contacte als mitjans. Allò el va fer pensar que havia tret molt bona nota, però en cap cas creia que seria la millor. “El meu pronòstic era un nou i mig com a molt!”, admet.

Què vol fer ara?

En les últimes hores, al seu whatsapp no han parat d’arribar missatges. La fita també es va celebrar de valent a l’Institut Forat del Vent de Cerdanyola, d’on fins ara era alumne. A partir del curs vinent, posarà la mirada a la universitat. “Vull fer el doble grau de mates i física a la UAB”, apunta.

Durant la seva etapa a batxillerat, ja ha participat en diferents programes de l’especialitat, que van servir per refermar la seva vocació. En realitat, la seva trajectòria acadèmica no és com la de l’estudiant que sempre treu matrícula d’honor a totes les assignatures. Com ell mateix recorda, a la primària va haver de repetir segon curs, ja que va canviar d’escola fruit de la mala maror que tenia amb els companys. Un entrebanc que no va aturar la seva convicció i ganes de continuar aprenent.

A casa, els números s’alternen amb estones de música gràcies a una altra de les seves passions. “Soc bateria d’un grup de música pop-rock. Ens diem Induvio“, assenyala. Tot i que admet que les setmanes prèvies van haver d’abaixar el ritme, les baquetes no han deixat mai de picar. L’esforç i la constància, assegura, són imprescindibles en qualsevol disciplina. “Estudiant l’últim dia no crec que puguis treure un 9,9 a les PAU”, sentencia somrient.