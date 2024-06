L’Artèxtil, l’aposta de Sabadell per liderar el coneixement

[Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell]

El meu avi sempre deia que l’única manera de progressar era estudiant. I ho deia des de l’admiració que sentia per les persones que havien pogut anar a la universitat, perquè quan ell era jove tenir estudis superiors estava a l’abast de molt poca gent. Les persones de la generació del meu avi, els que van fer créixer Sabadell, deien a la seva manera el que després s’ha convertit en un mantra universal: sense coneixement no hi ha progrés.

Estic convençuda que el futur de Sabadell implica convertir-nos en un centre de coneixement, omplir aquelles fàbriques on treballaven els coetanis del meu avi amb espais d’estudi i d’investigació. Vam ser una ciutat puntera de la indústria tèxtil, però no ho vam aconseguir només perquè teníem fàbriques. Va ser, sobretot, perquè una legió de persones van adquirir els coneixements per donar un segell de qualitat als productes que s’hi fabricaven, amb els teòrics tèxtils al capdavant.

Orgullosos de la nostra història, a Sabadell volem continuar sent referents i estem posant les bases per aconseguir-ho, amb el coneixement com a motor. La rehabilitació de l’Artèxtil permetrà que la Universitat Autònoma de Barcelona tingui dos campus: el de Bellaterra i el de Sabadell. Aquesta és la garantia del nostre progrés, ser una ciutat universitària on s’estudiï i s’investigui. I fer-ho en un camp que s’ha demostrat essencial per millorar la vida de la gent, el de la salut.

Hem fet els deures. Quan el 2019 vam arribar al govern de Sabadell, vam trobar-nos una joia arquitectònica com l’Artèxtil, buida i sense projecte. Vam entomar un repte majúscul de ciutat i vam decidir identificar les oportunitats que ens oferia per créixer com a ciutat. Cinc anys després, ja tenim el projecte arquitectònic que permetrà recuperar aquest edifici, patrimoni històric i també emocional. Recuperar-lo de veritat vol dir dotar-lo de contingut. Es convertirà en un element cabdal del Campus de Ciències de la Vida i la Salut, que ens consolidarà com a epicentre de la formació, la recerca i el coneixement i ens reforçarà encara més com a ciutat universitària. Això es traduirà en més oportunitats, més activitat i més qualitat de vida.

Aquest projecte comportarà una inversió municipal, sí, però també tindrà un notable retorn social: la millora de la sanitat pública. Ho fem de la mà de la UAB a Sabadell, del Taulí –també hospital universitari– i de l’ESDi. Un cop rehabilitat, l’Artèxtil acollirà en una primera fase el Grau d’Infermeria. I, més endavant, part de l’alumnat del Grau de Medicina, zones destinades a la recerca i a viver d’empreses, un gran espai de trobada i possiblement un espai de restauració. A la nau central s’ubicarà una plaça interior, que garantirà que l’edifici s’obri a la ciutat i s’integri amb el barri. Tot plegat amb una inversió molt important que assumiran l’Ajuntament i la UAB.

Parlem d’un gran projecte, que ja comença a fer-se realitat, que ens farà encara més referents en coneixement i que dinamitzarà la nostra ciutat. Reforçarem els estudis de la salut, farem que la sanitat pública avanci i que la ciutat creixi. Amb la recuperació de l’Artèxtil surt guanyant la formació, la recerca i l’activitat econòmica. Fem que a Sabadell passin coses bones i que la ciutat avanci.