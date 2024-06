Pepe Martí: “Sempre ha estat un objectiu, ara més que mai, però continua sent un somni”

Pepe Martí afronta aquest cap de setmana la cita més especial del Mundial, a casa, davant la seva afició i després de participar al roadshow de Barcelona. En parlem amb el jove pilot, coincidint amb la recent trobada al concessionari Movento Sarsa de Terrassa.

Fa tot just un any, en el marc del Gran Premi d’Espanya, al circuit Barcelona-Catalunya, va gestar-se l’arribada a Red Bull, quan les càmeres van caçar-te amb Helmut Marko. Va ser un any molt mogut, la veritat. La temporada a la Fórmula 3 vam aconseguir molt bons resultats, acabant cinquens en el Mundial. Qualsevol que hagués seguit l’any, hauria vist que potser ens hauríem merescut fer top 3, però finalment no va poder ser per diversos factors, sigui per infortuni, males decisions, alguna errada… al final, són curses. De Macau, a la copa del món de Fórmula 3, també vam sortir satisfets, amb una cinquena posició.

En diuen l’avantsala (Fórmula 2) de la Fórmula 1. Com canvia del tercer al segon esglaó? Com més amunt estàs, més petit es fa l’embut i més alt és el nivell. Hi ha molt talent, i enguany, a la Fórmula 2, el nivell és més alt que la mitjana dels darrers anys, fet que es tradueix en el fet que cada cap de setmana guanyi un pilot diferent o passin coses fora del normal. Amb tot i això, no deixa de ser un campionat més. El més important és aconseguir punts per estar al capdavant del campionat, sabent que el talent és molt alt i la necessitat de tenir un bon rendiment és més alta que mai.

Com es gestiona la pressió de portar els colors de Red Bull i ser observat per milers d’espectadors? No ho visc tant com una pressió afegida, sinó com una responsabilitat perquè porto els colors dels campions del món. I això, per mi, és un honor i una oportunitat, malgrat saber i ser molt conscient que et força a estar entre els millors del món. A diferència del 2022, que vaig patir molt per treure bons resultats, ara soc un rookie diferent, amb un nivell de velocitat i potencial molt per sobre del que estava en aquell moment.

Quin balanç fas, en aquestes primeres cinc cites del Mundial, després del doble podi a Bahrain? Cada cap de setmana estic aprenent, malgrat que en les darreres no hagi sumat massa punts. El més important és l’aprenentatge lineal, anar aprenent al llarg de cada cap de setmana. A Mònaco, en l’àmbit de curses, va ser de les millors que he fet, inclús millor que la de Bahrain. Estic bastant content com progressem, tant jo com l’equip, malgrat que, de moment, no es pugui reflectir amb resultats.

Red Bull et demana alguna cosa en concret? Res en especial. Vull pensar que ells saben del que soc capaç, com jo sé del que soc capaç. Soc conscient que en aquests darrers grans premis no he estat al millor nivell, perquè el cotxe funciona, està al davant. Haig de fer aquest darrer passet de confiança, d’autoestima, per tenir aquell feeling més encertat durant les qualificacions. Aquesta una o dues dècimes són les que marquen les diferències, i quan ho tingui tot més clar, ens estarem barallant per les posicions del davant.

Què millor que començar fent-ho aquest cap de setmana al gran premi de casa. El tinc marcat en vermell al calendari, i evidentment, l’afronto amb molta il·lusió. Podré dormir al llit de casa –riu–, que encara que sembli un tema menor, es nota. És un cap de setmana en què es viuen moltes emocions, amb tota l’afició que ve per donar-te el seu suport, i fa realment molt goig. És el circuit que més conec i és on per primera vegada vaig veure la Fórmula 1.

Encara és un somni o un objectiu, compartir engraellat amb els Verstappen, Leclerc, Sainz i companyia? Sempre ha estat un objectiu, ara més que mai, però continua sent un somni. El més important és fer-ho bé a on estàs, perquè al món del motorsport és un lloc molt crític on és molt fàcil canviar el que penses d’una persona o pilot i, per tant, el teu valor és l’últim que has fet. Ara haig d’intentar tornar a aquest 100% constant, setmana sí setmana també, i guanyar els punts per buscar el top 5 en el campionat de pilots.

Com a alumne avantatjat de Fernando Alonso, caldrà esperar molt temps per veure’l aconseguir la 33a victòria? No tinc massa contacte directe, i tampoc soc massa intrusiu. No vull preguntar coses particulars, però crec que des de fora està molt clar: ara mateix, l’equip no està preparat per lluitar per victòries o pel Mundial, i òbviament això ho dificulta, en un campionat, com la Fórmula 1, on tota la maquinària fa molta diferència. Malgrat aquest context, soc dels partidaris que arribarà. El Fernando –Alonso– és una persona treballadora com ningú i quan afrontes la vida així, a dins i fora dels circuits, tot té una recompensa.

Ara fa un parell de mesos, vas rebre el reconeixement de l’esport sabadellenc. Com vas viure la teva estrena, en la 70a Festa de l’Esport? Vull tornar a felicitar a tots els guardonats, que ho tenen més que merescut. Coneixia Sabadell com una fàbrica de talents esportius, però vaig al·lucinar amb el nivell que hi ha a la ciutat. És increïble i molt motivador tenir el millor equip d’Europa de waterpolo femení per als que també ens dediquem a lluitar per guanyar mundials i europeus.