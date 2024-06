Més hores al cotxe: les retencions es tripliquen a l’AP-7 i la C-58 en tres anys

L’alliberament dels peatges de l’AP-7 s’ha traduït en més retencions a aquesta autopista, però també a la C-58. Les retencions han crescut un 229% en només tres anys als trams del Vallès Occidental i Vallès Oriental, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). Des del 2021, les retencions a la principal artèria viària de Catalunya, l’AP-7, s’ha incrementat un 216% al seu pas per la nostra comarca, especialment en direcció sud (225%). El cas de la C-58, el creixement de trànsit a la nostra comarca també ha estat força rellevant, amb un increment del 256% de les retencions. Les retencions es tripliquen. En el primer quatrimestre de l’any, 783.474 vehicles han patit una hora de demora en l’AP-7 i la C-58 al seu pas pels vallesos.

I quin ha estat el motiu principal? A l’AP-7, la majoria de les retencions han estat causades per la pròpia circulació de cotxes (65,5%), seguit per demores a causa d’accidents de trànsit (27%) i, de forma més exepcional, per avaries (7,4%). A la C-58, nou de cada deu retencions són causades per la sobrecàrrega de vehicles, un 8,3% per sinistres i un 2,2%, per avaria.

Operació sortida per Sant Joan

L’autopista AP-7 va registrar durant les primeres hores de la tarda d’ahir 21 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en plena operació sortida pel pont de Sant Joan, segons ha explicat el Servei Català de Trànsit. Entre les 3 i les 6 de la tarda de divendres van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona uns 104.000 vehicles, el 22,6% dels 460.000 previstos fins avui a les tres de la tarda.

Trànsit ha demanat “molta prudència” als conductors que es desplacin per les carreteres aquests dies, especialment en els trajectes per les vies secundàries al voltant dels llocs d’estada o d’activitat, que és on es produeixen la majoria dels sinistres. Segons el SCT, el 60% dels accidents s’acumulen a les tardes.