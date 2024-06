Els veïns del Poblenou gaudeixen de la seva Festa Major

El Poblenou es troba de Festa Major. Els veïns del barri celebren les seves festes des del passat divendres fins al dilluns amb activitats infantils, la Festa Holi, la revetlla que viuran plegats aquest vespre o els dos plats forts de la Festa: el ‘gran show’ d’ahir dissabte i la paellada popular de demà dilluns, que són les dues activitats marcades en vermell entre els veïns del barri.

“Les activitats que sempre tenen més tirada són l’espectacle i el concurs de paelles, però en general la gent està animada i participativa”, explica el Xavi, membre de l’organització. Aquest diumenge també s’han celebrat els jocs pels nens i la Festa Holi i la resposta ha tornat a ser bona. “Amb les activitats pels nens hi havia moltes famílies, que també és el més maco d’aquestes festes”. La jornada d’avui es tancarà celebrant plegats la revetlla. “Aquesta nit també, aprofitant que és la nit de Sant Joan, posarem música i farem una mica de Festa amb els veïns després de sopar”, afegeix.

Una de les veïnes més participatives és la Paz Espínola que assevera que les festes “estan anant molt bé”. Espínola va participar en el ‘gran show’ juntament amb la seva germana. “Ella feia de Dolores Abril i jo de Juanito Valderrama i interpretàvem la baralla de broma que cantaven. Va ser molt bo, ho vam passar molt bé”, explica. I és que la veïna apunta que “participo cada any” i diu rotundament que “com aquest barri no hi ha res” perquè “és el millor que hi ha”. Als seus 87 anys, encara té forces per ser l’ànima de la festa i ja espera amb ganes la paella del dilluns. “Farem un vermut a casa i després menjarem el nostre platet d’arròs”.

També va formar part de l’espectacle tan característic de les festes del barri l’Ana María Gallardo que admet que “les celebracions estan anant molt bé” i que “està participant tothom, que sempre és important”. Al ‘gran show’, l’Ana María va formar part del poble a la representació de la Bella i la Bestia i també va estar present a l’espectacle dels ‘Village People’. “Aquí es viuen molt les festes i tothom s’hi bolca”, apunta. Igual que els seus veïns, també té marcada en vermell la paellada. “Ens queda la paella que és el segon plat fort”, assenyala.