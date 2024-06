Com cada estiu, les piscines i els equipaments municipals de Sabadell ultimen els preparatius per acollir l’oferta d’activitats físiques i cursets de natació, que comencen aquest dimarts 25 de juny. De fet, totes les instal·lacions d’aigua, excepte la piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac), ja estan en marxa.

Cursets de natació

Les piscines municipals inclouen una oferta d’activitats aquàtiques a l’estiu, ja sigui per aprendre a nedar, per fer perfeccionament o gimnàstica a l’aigua. D’aquesta manera, persones de totes les edats poden gaudir tant de la natació com de les propostes aquàtiques recreatives. Aquest estiu s’ofereixen un total de 324 places.

Els cursets de natació, que començaran aquest 25 de juny i finalitzaran el 19 de juliol, es portaran a terme a les piscines municipals Olímpia, Can Marcet i Campoamor. Al Parc del Nord i a les piscines Municipals Joan Serra, el període anirà de l’1 al 26 de juliol. Els grups es divideixen per edats i també per nivells (iniciació, intermedi i avançat).

Dins del programa d’adults hi ha una altra activitat a la piscina de Can Marcet, l’Aiguagim, activitat que combina un treball de condició física a l’aigua amb acompanyament musical i un vessant recreatiu.

Activitats físiques per a adults

D’altra banda, la temporada d’estiu ofereix la possibilitat de fer activitats físiques per a adults durant cinc setmanes. L’objectiu és donar continuïtat en la pràctica esportiva als usuaris del programa d’Activitats Físiques per a Adults de la temporada d’hivern i als usuaris nous que vulguin ocupar part del seu temps d’oci fent esport.

Es podrà fer: gimnàstica de manteniment, zumba, body-tono, pilates, tonificació i estiraments, tono-pilates, reeducació postural i HIIT-Core. S’hi ofereixen, del 25 de juny al 26 de juliol, un total de 345 places al pavelló de Cal Balsach, pavelló del Sud, al Centre Cívic de Poblenou i al Complex Esportiu Municipal Olímpia.

Encara hi ha grups amb places disponibles i la inscripció continua oberta, en línia, o també de manera presencial a qualsevol oficina d’atenció ciutadana, al Despatx Lluch o qualsevol de les 3 piscines (Can Marcet, Olímpia i Campoamor).