L’espai de jocs d’aigua interactius de la plaça de Catalunya de Castellar ja està en funcionament com a refugi climàtic per a la població davant la previsió d’altes temperatures per a aquest estiu. La instal·lació, que compta amb un sistema de recirculació de l’aigua, obre de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h, i els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 19.30 h.

L’accés es fa per la zona de la terrassa del bar i l’aforament de l’espai d’aigua estarà limitat a 200 persones. L’Ajuntament demana a tots els usuaris que es faci un ús cívic de la instal·lació: entre d’altres, es recorda que no és permès fer pícnic a dins de la instal·lació d’aigua o la recomanació de no anar seminu (només amb banyador) a l’exterior dels jocs.

Treballs en al instal·lació

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya compten amb una quarantena d’elements recreatius, distribuïts en dues àrees diferenciades: una de familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les edats, i una altra d’infantil, adreçada als més menuts.

En aquests darrers dies la instal·lació ha estat objecte d’uns treballs de millora d’impermeabilització del paviment, amb l’objectiu d’evitar fuites d’aigua.

Espai reservat per a casals d’estiu als matins

Cal recordar que des del 25 de juny i fins al 26 de juliol, els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya estaran reservats prioritàriament, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, per als casals d’estiu o grups de 20 persones que n’hagin sol·licitat l’ús prèviament.