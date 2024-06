Primeres retencions a l’AP-7 en l’operació tornada

Els sabadellencs i vallesans que tornen aquest dilluns festiu a casa s’hauran d’armar de paciència. La xarxa viària principal catalana comença a patir des del migdia les primeres retencions per la tornada a l’àrea metropolitana de Barcelona després del pont de tres dies.

Cap a les 11 del matí, un accident a Sant Julià de Ramis (Gironès) ha obligat a tallar un carril a l’AP-7 en sentit sud.

A la C-31 i la C-65 hi havia uns 9 quilòmetres de trànsit lent amb aturades de Platja d’Aro cap a Llagostera per anar a buscar l’AP-7. Més endavant, a aquesta autopista entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva hi ha circulació molt lenta durant cinc quilòmetres en sentit Barcelona. A l’AP-7 sud també hi ha trànsit molt lent durant quatre quilòmetres cap a Barcelona entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).

S’espera que l’operació tornada es dugui a terme entre les 12 h i la mitjanit i es calcula que uns 280.000 vehicles es mobilitzaran cap a la zona d’influència de la capital catalana.

L’AP-7, que compta amb carrils addicionals en sentit contrari, i les vies que permeten anar cap a destinacions costaneres o tornar-ne seran les que concentraran més afluència de vehicles.