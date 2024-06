Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat? No et perdis les notícies més rellevants.

“Una infermera no fa allò que li diu el metge, fem més que el que la gent creu”. La Minerva, com tantes treballadores de l’hospital Parc Taulí, se sent molt orgullosa de poder “donar una mà” als pacients. Porta en la professió des de l’any 1996 i no ha perdut la vocació del primer dia. Els centres hospitalaris necessiten més mans i hi ha una forta competència entre la sanitat pública i privada per aconseguir personal.

L’any 2023, a Sabadell es van incinerar 1.686 persones. Aquest tipus de procediment funerari va a l’alça des que es va inaugurar el crematori de Sabadell al costat del cementiri, el juliol del 2011. Concretament, en l’última dècada gairebé s’ha doblat (+88%) el nombre d’incineracions practicades a Sabadell, i el nombre de serveis que presta el crematori també ha superat, amb escreix, la previsió inicial de l’Ajuntament.

Sabadell va tancar el primer trimestre del 2024 amb 78.105 llocs de treball, dels quals 64.160 llocs pertanyen a la modalitat de treball assalariat i els 13.945 llocs restants a la modalitat de treball autònom. Segons aquestes xifres, la ciutat registra un increment de 1.925 llocs de treball (+2,5%) respecte del mateix moment de l’any anterior.

Amb l’objectiu de capacitar els estudiants amb necessitats educatives especials en la seva transició a la vida adulta i la inserció laboral, va néixer l’aplicació mòbil ‘Compartim’. “Vam començar amb set persones que la feien servir i ara ja en son 120”, celebra Albert Puig, el fundador.

Res oficial ni definitiu, però després de disputar-se les finals del play-off d’ascens de Tercera Federació, el grup III de Segona Federació on jugarà la pròxima temporada el Centre d’Esports Sabadell estaria gairebé definit. Almenys si ens guiem per la lògica i els antecedents de la distribució d’anys anteriors.